TFF 1. Lig'de 5. hafta 2 maçla başlayacak!
TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 5. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı)
16.30 Altay-Keçiörengücü (İzmir Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
22 Eylül Pazar:
14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Akhisarspor-Hatayspor (Spor Toto Akhisar)
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