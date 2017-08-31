TFF 1.Lig'de 4. ve 5. hafta maÃ§larÄ± tarihleri...

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ligde 4 ve 5. haftanÄ±n maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle: Â Â Â
4. Hafta: Â Â Â
8 EylÃ¼l Cuma: Â Â Â
20.00 GaziÅŸehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep) Â Â Â
9 EylÃ¼l Cumartesi: Â Â Â
17.00 Denizlispor-ElazÄ±ÄŸspor (Denizli AtatÃ¼rk) Â Â Â
17.00 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-BalÄ±kesirspor Baltok (Ankara 19 MayÄ±s) Â Â Â
20.00 AltÄ±nordu-Ã‡aykur Rizespor (Bornova) Â Â Â
10 EylÃ¼l Pazar: Â Â Â
16.30 Ãœmraniyespor-Ä°stanbulspor (StadÄ± aÃ§Ä±klanmadÄ±) Â Â Â
17.00 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor (StadÄ± aÃ§Ä±klanmadÄ±) Â Â Â
20.00 AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor-EskiÅŸehirspor (Giresun AtatÃ¼rk) Â Â Â
20.00 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 MayÄ±s) Â Â Â
11 EylÃ¼l Pazartesi: Â Â Â
20.00 Adana Demirspor-Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim) Â Â Â
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5. Hafta: Â Â Â
15 EylÃ¼l Cuma: Â Â Â
20.00 Ä°stanbulspor-GaziÅŸehir Gaziantep (KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan) Â Â Â
20.00 ElazÄ±ÄŸspor-BalÄ±kesirspor Baltok (ElazÄ±ÄŸ AtatÃ¼rk) Â Â Â
16 EylÃ¼l Cumartesi: Â Â Â
17.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu AtatÃ¼rk) Â Â Â
17.00 Samsunspor-AltÄ±nordu (Samsun Yeni 19 MayÄ±s) Â Â Â
20.00 Adanaspor-Manisaspor (5 Ocak Fatih Terim) Â Â Â
17 EylÃ¼l Pazar: Â Â Â
17.00 Ã‡aykur Rizespor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ (Ã‡aykur Didi) Â Â Â
20.00 Denizlispor-AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor (Denizli AtatÃ¼rk) Â Â Â
20.00 Gaziantepspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (Gaziantep) Â Â Â
18 EylÃ¼l Pazartesi: Â Â Â
20.00 EskiÅŸehirspor-Ãœmraniyespor (Yeni EskiÅŸehir)