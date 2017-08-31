TFF 1.Lig'de 4. ve 5. hafta maÃ§larÄ± tarihleri...

YardÄ±mlaÅŸmaya, dayanÄ±ÅŸmaya ve tüm engelleri ortadan kaldÄ±rmaya vesile olan Kurban BayramÄ± yaklaÅŸÄ±rken çok önemli bir konuyu yeniden hatÄ±rlatmak gerekiyor. Türkiyeâ€™de yaklaÅŸÄ±k 9 milyon engelli yaÅŸÄ±yor ve yine yaklaÅŸÄ±k 250 bin engellinin ihtiyaçlarÄ±na uygun, kiÅŸisel tekerlekli sandalyeye ihtiyacÄ± var. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacÄ± olan engelliler kadar, bu ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lamak için sÄ±rada bekleyen baÄŸÄ±ÅŸçÄ±larÄ±n da olduÄŸunu biliyoruz. Ancak, yaygÄ±n kanÄ±nÄ±n aksine, herhangi bir tekerlekli sandalye bir engellinin derdine derman olmuyor. O yüzden tekerlekli sandalye baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n amacÄ±na tam olarak ulaÅŸabilmesi için bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmakta fayda var. YÄ±llardÄ±r ülke çapÄ±nda engelliler adÄ±na önemli faaliyetler yürüten ve bu yÄ±l 25. yaÅŸÄ±nÄ± kutlayan Bedensel Engellilerle DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi (BEDD), tekerlekli sandalye baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n önemi ve nasÄ±l uygulanmasÄ± gerektiÄŸi konusunda bize çok önemli bilgiler veriyor. Detaylar haberimizdeâ€¦