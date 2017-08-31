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TFF 1.Lig'de 4. ve 5. hafta maÃ§larÄ± tarihleri...

TFF 1. Lig'de 4 ve 5. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n programÄ± belli oldu. Â  Â  Â

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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ligde 4 ve 5. haftanÄ±n maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle: Â  Â  Â 

4. Hafta: Â  Â  Â 

8 EylÃ¼l Cuma: Â  Â  Â 

20.00 GaziÅŸehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep) Â  Â  Â 

9 EylÃ¼l Cumartesi: Â  Â  Â 

17.00 Denizlispor-ElazÄ±ÄŸspor (Denizli AtatÃ¼rk) Â  Â  Â 

17.00 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-BalÄ±kesirspor Baltok (Ankara 19 MayÄ±s) Â  Â  Â 

20.00 AltÄ±nordu-Ã‡aykur Rizespor (Bornova) Â  Â  Â 

10 EylÃ¼l Pazar: Â  Â  Â 

16.30 Ãœmraniyespor-Ä°stanbulspor (StadÄ± aÃ§Ä±klanmadÄ±) Â  Â  Â 

17.00 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor (StadÄ± aÃ§Ä±klanmadÄ±) Â  Â  Â 

20.00 AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor-EskiÅŸehirspor (Giresun AtatÃ¼rk) Â  Â  Â 

20.00 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 MayÄ±s) Â  Â  Â 

11 EylÃ¼l Pazartesi: Â  Â  Â 

20.00 Adana Demirspor-Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim) Â  Â  Â 

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5. Hafta: Â  Â  Â 

15 EylÃ¼l Cuma: Â  Â  Â 

20.00 Ä°stanbulspor-GaziÅŸehir Gaziantep (KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan) Â  Â  Â 

20.00 ElazÄ±ÄŸspor-BalÄ±kesirspor Baltok (ElazÄ±ÄŸ AtatÃ¼rk) Â  Â  Â 

16 EylÃ¼l Cumartesi: Â  Â  Â 

17.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu AtatÃ¼rk) Â  Â  Â 

17.00 Samsunspor-AltÄ±nordu (Samsun Yeni 19 MayÄ±s) Â  Â  Â 

20.00 Adanaspor-Manisaspor (5 Ocak Fatih Terim) Â  Â  Â 

17 EylÃ¼l Pazar: Â  Â  Â 

17.00 Ã‡aykur Rizespor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ (Ã‡aykur Didi) Â  Â  Â 

20.00 Denizlispor-AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor (Denizli AtatÃ¼rk) Â  Â  Â 

20.00 Gaziantepspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (Gaziantep) Â  Â  Â 

18 EylÃ¼l Pazartesi: Â  Â  Â 

20.00 EskiÅŸehirspor-Ãœmraniyespor (Yeni EskiÅŸehir)

TFF 1. LigmaÃ§ tarihleriProgramAnadolu KulÃ¼pleri
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