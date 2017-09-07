TFF 1.Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlıyor

Milli maçlar nedeniyle bir hafta ara verilen TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlayacak. İlk 3 haftayı kayıpsız geçen tek takım olan Çaykur Rizespor'un 9 puanla lider durumda bulunduğu TFF 1. Lig'de Boluspor, Denizlispor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep ve MKE Ankaragücü henüz galibiyet alamadı.
Gazişehir Gaziantep'in ilk 3 haftada gol sevinci yaşayamadığı ve 1 gol yediği ligde Samsunspor 1 gol atıp, kalesinde de 1 gol gördü.
Haftanın ilk maçında Gazişehir Gaziantep ile Adanaspor yarın saat 20.00'de Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.
Ligde 4. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)
9 Eylül Cumartesi:
17.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)
17.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova)
10 Eylül Pazar:
16.30 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi)
17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor (Çaykur Didi)
20.00 Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
20.00 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
11 Eylül Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)