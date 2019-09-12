TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor
TFF 1. Lig'de 4. haftanın heyecanı yarın Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak müsabakayla başlayacak.
Açılış karşılaşması saat 19.00'da Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Ligde 4. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
14 Eylül Cumartesi:
15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)
19.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15 Eylül Pazar:
16.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (İzmir Atatürk)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
16 Eylül Pazartesi:
19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)
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