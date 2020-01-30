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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor
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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2020 - 11:52,Son Güncelleme:/

TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor

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TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 20. hafta, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Adanaspor, saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)

2 Şubat Pazar:

14.00 Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)
16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Şubat Pazartesi:

19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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