TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor

Haftanın açılış maçında Adanaspor, saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)



2 Şubat Pazar:



14.00 Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)

16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



3 Şubat Pazartesi:



19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)