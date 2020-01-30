TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor
TFF 1. Lig'de 20. hafta, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Adanaspor, saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)
2 Şubat Pazar:
14.00 Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)
16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Şubat Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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