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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 13:40,Son Güncelleme:/

TFF 1. Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!

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TFF 1. Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!

TFF 1. Lig'de 20. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

31 Ocak Cuma:
19.00 Adanaspor-Osmanlıspor: Ramazan Keleş

1 Şubat Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor: Burak Şeker
16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu

2 Şubat Pazar:
14.00 Hatayspor-Giresunspor: Yiğit Arslan
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay: Alper Çetin
16.30 Altınordu-Akhisarspor: Erkan Özdamar
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Kutluhan Bilgiç

3 Şubat Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak

TFF 1. Ligde 20. haftanın hakemleri açıklandı

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