TFF 1. Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!
TFF 1. Lig'de 20. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
31 Ocak Cuma:
19.00 Adanaspor-Osmanlıspor: Ramazan Keleş
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor: Burak Şeker
16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu
2 Şubat Pazar:
14.00 Hatayspor-Giresunspor: Yiğit Arslan
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay: Alper Çetin
16.30 Altınordu-Akhisarspor: Erkan Özdamar
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Kutluhan Bilgiç
3 Şubat Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle