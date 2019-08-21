TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!
TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 2. haftada görev alacak hakemler şunlar:
23 Ağustos Cuma:
20.00 Boluspor-Adana Demirspor: Ramazan Keleş
24 Ağustos Cumartesi:
16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor: Hakan Ceylan
21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük: Turgut Doman
25 Ağustos Pazar:
17.00 Ümraniyespor-Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu
19.15 Menemenspor-Hatayspor: Caner Ak
21.45 Bursaspor-Akhisarspor: Sarper Barış Saka
21.45 Adanaspor-Eskişehirspor: Alper Çetin
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Altay: Özgüç Türkalp
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