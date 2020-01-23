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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 19. haftanın perdesi açılıyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 10:33,Son Güncelleme:/

TFF 1. Lig'de 19. haftanın perdesi açılıyor

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TFF 1. Lig'de 19. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Akhisarspor, Bursaspor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

25 Ocak Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Giresun Atatürk)
16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü (Osmanlı)
19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

26 Ocak Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor (Antakya Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Zafer)
19.00 Adana Demirspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

27 Ocak Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Altınordu (Vefa)

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