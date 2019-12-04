TFF 1. Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! Suat Arslanboğa'ya...
TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
6 Aralık Cuma:
19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
7 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Boluspor: Kadir Sağlam
16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker
19.00 Akhisarspor-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu
8 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-Altay: Mert Güzenge
16.30 Altınordu-Adanaspor: Atilla Karaoğlan
16.30 Bursaspor-Giresunspor: Onur Özütoprak
19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
9 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü: Turgut Doman
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