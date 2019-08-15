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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Futbol
AA
15.08.2019 - 12:50, Son GÃ¼ncelleme:

TFF 1. Lig'de 10 takÄ±m hoca deÄŸiÅŸtirmedi

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TFF 1. Lig'de 10 takÄ±m hoca deÄŸiÅŸtirmedi

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda mÃ¼cadele edecek 18 ekipten 10'u sezona geÃ§en seneki teknik direktÃ¶rleriyle baÅŸlayacak.Â  Â  Â 

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda mÃ¼cadele edecek 18 ekipten 10'u sezona geÃ§en seneki teknik direktÃ¶rleriyle baÅŸlayacak.Â  Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â 

YarÄ±n yapÄ±lacak tek maÃ§la heyecanÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± TFF 1. Lig'de yer alacak 18 takÄ±mdan 10'u teknik direktÃ¶rÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmedi.Â  Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â 

Adana Demirspor'da Ãœmit Ã–zat, Altay'da Sait KarafÄ±rtÄ±nalar, AltÄ±nordu'da HÃ¼seyin EroÄŸlu, EskiÅŸehirspor'da Fuat Ã‡apa, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'te CÃ¼neyt DumlupÄ±nar, Giresunspor'da Erkan SÃ¶zeri, Hatayspor'da Ä°lhan Palut, Ä°stanbulspor'da FÄ±rat GÃ¼l, KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼'nde Serkan Ã–zbalta ve Ãœmraniyespor'da Ahmet TaÅŸyÃ¼rek geÃ§en sezon olduÄŸu gibi takÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda yer alacak.Â  Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Â  Â  Â  Â  Â 

Teknik direktÃ¶r deÄŸiÅŸtirenlerÂ  Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Â  Â  Â  Â  Â 

Ligde 8 ekip ise geÃ§en sezon sonunda yer alan teknik direktÃ¶rleriyle yoluna devam etmiyor.Â  Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â 

SÃ¼per Lig'den dÃ¼ÅŸen Akhisarspor, Bursaspor, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, lige yeni yÃ¼kselen Menemenspor'un yanÄ± sÄ±ra Adanaspor, BalÄ±kesirspor, Boluspor ve OsmanlÄ±spor teknik heyetinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.Â  Â Â 

Daha Ã¶nce 4 teknik adam, takÄ±mlarÄ±nÄ± SÃ¼per Lig'e taÅŸÄ±dÄ±Â  Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Â  Â  Â  Â  Â 

TFF 1. Lig'de bu sezon gÃ¶rev yapacak 4 isim, daha Ã¶nce takÄ±mlarÄ±nÄ± SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±karmayÄ± baÅŸardÄ±. Bu isimlerden Adanaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Levent EriÅŸ, 2004-2005 ve 2008-2009'da Manisaspor'la, Akhisarspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mehmet AltÄ±parmak, 2017-2018'de BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, 2018-2019'da GaziÅŸehir Gaziantep ile SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Â  Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â 

Boluspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Giray Bulak, 1996-1997'de Kardemir KarabÃ¼kspor'u, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k Teknik DirektÃ¶rÃ¼ CÃ¼neyt DumlupÄ±nar da 2014-2015'te Kayserispor'u SÃ¼per Lig'e taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.Â  Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Â  Â  Â  Â

HÃ¼seyin EroÄŸlu art arda 8. sezonundaÂ  Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Â  Â  Â  Â

AltÄ±nordu'da 2012-2013'ten bu yana gÃ¶rev yapan HÃ¼seyin EroÄŸlu, Ä°zmir temsilcisinde bu sezon 8. sezonuna baÅŸlayacak. TFF 3. Lig'de AltÄ±nordu'nun baÅŸÄ±na geÃ§en 47 yaÅŸÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, Ä°zmir ekibini 1. Lig'e kadar taÅŸÄ±dÄ±.Â 

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TFF 1. Ligde 10 takÄ±m hoca deÄŸiÅŸtirmedi

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