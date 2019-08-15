TFF 1. Lig'de 10 takÄ±m hoca deÄŸiÅŸtirmedi
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda mÃ¼cadele edecek 18 ekipten 10'u sezona geÃ§en seneki teknik direktÃ¶rleriyle baÅŸlayacak.Â Â Â
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda mÃ¼cadele edecek 18 ekipten 10'u sezona geÃ§en seneki teknik direktÃ¶rleriyle baÅŸlayacak.Â Â Â Â Â Â Â Â Â
YarÄ±n yapÄ±lacak tek maÃ§la heyecanÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± TFF 1. Lig'de yer alacak 18 takÄ±mdan 10'u teknik direktÃ¶rÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmedi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Adana Demirspor'da Ãœmit Ã–zat, Altay'da Sait KarafÄ±rtÄ±nalar, AltÄ±nordu'da HÃ¼seyin EroÄŸlu, EskiÅŸehirspor'da Fuat Ã‡apa, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'te CÃ¼neyt DumlupÄ±nar, Giresunspor'da Erkan SÃ¶zeri, Hatayspor'da Ä°lhan Palut, Ä°stanbulspor'da FÄ±rat GÃ¼l, KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼'nde Serkan Ã–zbalta ve Ãœmraniyespor'da Ahmet TaÅŸyÃ¼rek geÃ§en sezon olduÄŸu gibi takÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda yer alacak.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Teknik direktÃ¶r deÄŸiÅŸtirenlerÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Ligde 8 ekip ise geÃ§en sezon sonunda yer alan teknik direktÃ¶rleriyle yoluna devam etmiyor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â
SÃ¼per Lig'den dÃ¼ÅŸen Akhisarspor, Bursaspor, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, lige yeni yÃ¼kselen Menemenspor'un yanÄ± sÄ±ra Adanaspor, BalÄ±kesirspor, Boluspor ve OsmanlÄ±spor teknik heyetinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.Â Â Â
Daha Ã¶nce 4 teknik adam, takÄ±mlarÄ±nÄ± SÃ¼per Lig'e taÅŸÄ±dÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
TFF 1. Lig'de bu sezon gÃ¶rev yapacak 4 isim, daha Ã¶nce takÄ±mlarÄ±nÄ± SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±karmayÄ± baÅŸardÄ±. Bu isimlerden Adanaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Levent EriÅŸ, 2004-2005 ve 2008-2009'da Manisaspor'la, Akhisarspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mehmet AltÄ±parmak, 2017-2018'de BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, 2018-2019'da GaziÅŸehir Gaziantep ile SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Boluspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Giray Bulak, 1996-1997'de Kardemir KarabÃ¼kspor'u, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k Teknik DirektÃ¶rÃ¼ CÃ¼neyt DumlupÄ±nar da 2014-2015'te Kayserispor'u SÃ¼per Lig'e taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
HÃ¼seyin EroÄŸlu art arda 8. sezonundaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
AltÄ±nordu'da 2012-2013'ten bu yana gÃ¶rev yapan HÃ¼seyin EroÄŸlu, Ä°zmir temsilcisinde bu sezon 8. sezonuna baÅŸlayacak. TFF 3. Lig'de AltÄ±nordu'nun baÅŸÄ±na geÃ§en 47 yaÅŸÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, Ä°zmir ekibini 1. Lig'e kadar taÅŸÄ±dÄ±.Â
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