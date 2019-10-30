TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
2 Kasım Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Altay: Ramazan Keleş
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kadir Sağlam
16.30 Adanaspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
3 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Giresunspor: Mert Güzenge
16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor: Yasin Kol
16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka
19.00 Altınordu-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu
4 Kasım Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Balıkesirspor: Erkan Özdamar
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