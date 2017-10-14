Liglerde şu ana dek oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
TFF 1. LİG
Ümraniyespor-Elazığspor: 2-1
Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor: 2-0
TFF 2. LİG
Kırmızı Grup
Keçiörengücü-Menemen Belediyespor: 1-1
Sancaktepe Belediyespor-Sarıyer: 1-1
Beyaz Grup
Gümüşhanespor-Karşıyaka: 5-0
Pendikspor-BUGSAŞ Spor: 1-0
TFF 3. LİG
1. Grup
Yomraspor-Erzin Belediyespor: 1-0
Bergama Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 1-1
Çatalcaspor-Çanakkale Dardanel: 1-1
Bayrampaşa-Düzcespor: 2-0
2. Grup
Ankara Demirspor-Turgutluspor: 1-4
Darıca Gençlerbirliği-Tire 1922: 3-0
3. Grup
Baysal İnşaat Düzyurtspor-Tekirdağspor: 3-2
Payasspor-Tarsus İdmanyurdu: 1-1