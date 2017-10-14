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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>TFF 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig'de oynanan maçların sonuçları!

TFF 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig'de oynanan maçların sonuçları!

TFF 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig'e haftanın maçlarıyla devam edildi.

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Liglerde şu ana dek oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TFF 1. LİG
Ümraniyespor-Elazığspor: 2-1
Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor: 2-0

TFF 2. LİG

Kırmızı Grup 

Keçiörengücü-Menemen Belediyespor: 1-1
Sancaktepe Belediyespor-Sarıyer: 1-1
Beyaz Grup
Gümüşhanespor-Karşıyaka: 5-0
Pendikspor-BUGSAŞ Spor: 1-0

TFF 3. LİG

1. Grup
Yomraspor-Erzin Belediyespor: 1-0
Bergama Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 1-1
Çatalcaspor-Çanakkale Dardanel: 1-1
Bayrampaşa-Düzcespor: 2-0

2. Grup
Ankara Demirspor-Turgutluspor: 1-4
Darıca Gençlerbirliği-Tire 1922: 3-0

3. Grup
Baysal İnşaat Düzyurtspor-Tekirdağspor: 3-2
Payasspor-Tarsus İdmanyurdu: 1-1

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