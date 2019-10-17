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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Haber Giriş: 17.10.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

TFF 1. Lig puan durumu! TFF 1. Lig'de kalan maçlar!

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TFF 1. Lig puan durumu! TFF 1. Lig'de kalan maçlar!

TFF 1. Lig'de puan silme durumunun ardından puan cetveli yeniden gündeme geldi. Ligin 8. Haftasına girilirken liderlik pozisyonunu sürdüren Hatayspor ve Ümraniyespor, kritik mücadelelerde karşı karşıya gelecek. Peki, TFF 1. Lig puan durumu şu an nasıl? İşte, TFF 1. Lig'de kalan maçlar ve detaylı bilgiler

TFF 1. Lig puan durumundaki son durum, yeni haftaya girilirken birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, TFF 1. Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, kalan maçlar ve TFF 1.Lig'de puan silme durumunun ardından puan tablosundaki son durum;

1.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR7421138514
2.HATAYSPOR7421105514
3.BALIKESİRSPOR7412118313
4.AKHİSARSPOR741296313
5.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.7331128412
6.ALTAY7331119212
7.KEÇİÖRENGÜCÜ725053211
8.ADANA DEMİRSPOR724184410
9.İSTANBULSPOR A.Ş.72411211110
10.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR731377010
11.BURSASPOR7403111109
12.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ7313910-17
13.EKOL GÖZ MENEMENSPOR7214511-67
14.ADANASPOR A.Ş.71331012-26
15.ALTINORDU712489-15
16.GİRESUNSPOR7124613-75
17.BOLUSPOR7025511-62
18.ESKİŞEHİRSPOR7115814-6-5

8.HAFTA MAÇLARI

18/1019:004AkhisarsporvEskişehirspor18
19/1014:002HataysporvAdana Demirspor11
19/1016:307BursasporvÜmraniyespor1
19/1019:0013MenemensporvBB Erzurumspor10
20/1014:008KeçiörengücüvBalıkesirspor3
20/1016:3017BolusporvGiresunspor16
20/1019:0014Adanasporvİstanbulspor9
20/1019:0015AltınorduvAltay6
21/1019:005Fatih KaragümrükvOsmanlıspor FK12

9.HAFTA MAÇLARI

25/1019:00BolusporvKeçiörengücü
26/1014:00ÜmraniyesporvAltınordu
26/1016:30BalıkesirsporvAdanaspor
26/1016:30İstanbulsporvBursaspor
26/1019:00AltayvMenemenspor
27/1014:00BB ErzurumsporvHatayspor
27/1016:30GiresunsporvEskişehirspor
27/1019:00Adana DemirsporvFatih Karagümrük
28/1019:00Osmanlıspor FKvAkhisarspor
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