TFF 1. Lig puan durumu! TFF 1. Lig'de kalan maçlar!
TFF 1. Lig'de puan silme durumunun ardından puan cetveli yeniden gündeme geldi. Ligin 8. Haftasına girilirken liderlik pozisyonunu sürdüren Hatayspor ve Ümraniyespor, kritik mücadelelerde karşı karşıya gelecek. Peki, TFF 1. Lig puan durumu şu an nasıl? İşte, TFF 1. Lig'de kalan maçlar ve detaylı bilgiler
TFF 1. Lig puan durumundaki son durum, yeni haftaya girilirken birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, TFF 1. Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, kalan maçlar ve TFF 1.Lig'de puan silme durumunun ardından puan tablosundaki son durum;
|1.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|7
|4
|2
|1
|13
|8
|5
|14
|2.HATAYSPOR
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|3.BALIKESİRSPOR
|7
|4
|1
|2
|11
|8
|3
|13
|4.AKHİSARSPOR
|7
|4
|1
|2
|9
|6
|3
|13
|5.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|7
|3
|3
|1
|12
|8
|4
|12
|6.ALTAY
|7
|3
|3
|1
|11
|9
|2
|12
|7.KEÇİÖRENGÜCÜ
|7
|2
|5
|0
|5
|3
|2
|11
|8.ADANA DEMİRSPOR
|7
|2
|4
|1
|8
|4
|4
|10
|9.İSTANBULSPOR A.Ş.
|7
|2
|4
|1
|12
|11
|1
|10
|10.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|7
|3
|1
|3
|7
|7
|0
|10
|11.BURSASPOR
|7
|4
|0
|3
|11
|11
|0
|9
|12.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
|7
|3
|1
|3
|9
|10
|-1
|7
|13.EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|7
|2
|1
|4
|5
|11
|-6
|7
|14.ADANASPOR A.Ş.
|7
|1
|3
|3
|10
|12
|-2
|6
|15.ALTINORDU
|7
|1
|2
|4
|8
|9
|-1
|5
|16.GİRESUNSPOR
|7
|1
|2
|4
|6
|13
|-7
|5
|17.BOLUSPOR
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
|2
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|7
|1
|1
|5
|8
|14
|-6
|-5
8.HAFTA MAÇLARI
|18/10
|19:00
|4
|Akhisarspor
|v
|Eskişehirspor
|18
|19/10
|14:00
|2
|Hatayspor
|v
|Adana Demirspor
|11
|19/10
|16:30
|7
|Bursaspor
|v
|Ümraniyespor
|1
|19/10
|19:00
|13
|Menemenspor
|v
|BB Erzurumspor
|10
|20/10
|14:00
|8
|Keçiörengücü
|v
|Balıkesirspor
|3
|20/10
|16:30
|17
|Boluspor
|v
|Giresunspor
|16
|20/10
|19:00
|14
|Adanaspor
|v
|İstanbulspor
|9
|20/10
|19:00
|15
|Altınordu
|v
|Altay
|6
|21/10
|19:00
|5
|Fatih Karagümrük
|v
|Osmanlıspor FK
|12
9.HAFTA MAÇLARI
|25/10
|19:00
|Boluspor
|v
|Keçiörengücü
|26/10
|14:00
|Ümraniyespor
|v
|Altınordu
|26/10
|16:30
|Balıkesirspor
|v
|Adanaspor
|26/10
|16:30
|İstanbulspor
|v
|Bursaspor
|26/10
|19:00
|Altay
|v
|Menemenspor
|27/10
|14:00
|BB Erzurumspor
|v
|Hatayspor
|27/10
|16:30
|Giresunspor
|v
|Eskişehirspor
|27/10
|19:00
|Adana Demirspor
|v
|Fatih Karagümrük
|28/10
|19:00
|Osmanlıspor FK
|v
|Akhisarspor
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle