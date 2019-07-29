Tezahürat yapan taraftarı metro dışına attı
İngiltere'nin başkanti Londra'da ilginç bir olay yaşandı. Londra Kulüpleri'nden Chelsea'yi destekleyen bir taraftar, Londra metrosunda takımı lehine tezahürat yapması tepki çekti.
Tren St. Paul istasyonunda durduğunda, slogan atan adam açık olay kapıya doğru yöneldi. Kapı kapanmadan evvel, metroda bulunan ve tezahürattan rahatsız olduğu anlaşılan kişi, adamı tren dışına itti.
Metroda bulunan bir kadın, olaya sinirlenerek eylemi gerçekleştiren kişiye çıkıştı.
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