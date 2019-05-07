Tevfik Lav Spor Tesisleri yenilendi!
Manisa’nın yetiştirdiği önemli futbol adamlarından, 4 Nisan 2004’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Tevfik Lav’ın adının verildiği spor tesisleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilendi.
Belediye, zaman içerisinde yıpranan ve yetersiz durumda olan Tevfik Lav Spor Tesisleri’ni yıkarak mevcut alana modern bir spor tesisi kazandırdı.
Futbol sahası, tenis kortu, tribün, spor salonu ve yatakhane binaları ile yepyeni görünüme kavuşan tesis, Manisa sporuna hizmet vermeye başladı.
Yaklaşık 3 bin 675 metre kare alana sahip olan tesiste 1 adet futbol sahası, 3 adet tenis kortu bulunuyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle