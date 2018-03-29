Tevez hapishanede sakatlandı! Yıldız oyuncu...
Çin macerasını sonlandırarak Boca Juniors'a transfer olan Carlos Tevez, ilginç bir sakatlık yaşadı.
Boca Juniors'ta kariyerine devam eden Arjantinli futbolcu Carlos Tevez yine sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Yıldız futbolcu hapisteki kardeşini ziyareti sırasında oynadığı maçta sakatlandı.
HAPİSTE MAÇ OYNADI, SAKATLANDI
2010 yılında silahlı bir soyguna karıştığı için 16 yıl hapis cezası alan kardeşi Juan Alberto'yu cezaevinde ziyaret eden Tevez, burada oynadığı maçta sakatlandı. Arjantinli yıldız futbolcunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. (Fanatik)
Carlos Tevez takımı Boca Juniors'u attığı gollerle sırtlıyor...
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