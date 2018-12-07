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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli / Kaynak: BBC Sport / Foto: Ajanslar
07.12.2018 - 15:52, Son Güncelleme:

Tevez: "Finalin rövanşını Madrid'de oynamak utanç verici!"

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Tevez: "Finalin rövanşını Madrid'de oynamak utanç verici!"

Tarihi derbi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boca Juniors forveti Carlos Tevez; "Copa Libertadores finalinin rövanşını Madrid'de oynamak gerçekten utanç verici!" dedi.

Copa Libertadores finali 'Superclasico' olmuş ve ilk maç da 2-2 sona ermişti.

Rövanş öncesi River Plate taraftarları Boca Juniors takımını taşlayınca karşılaşma önce ertelenmiş, ardından da Madrid'de yapılmasına karar verilmişti.

Tarihi derbi, Copa Libertadores finalinin rövanşı, 9 Aralık Pazar günü Santiago Bernabeu'da yapılacak.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boca Juniors forveti Carlos Tevez; "Burada oynamak biraz garip ama konsantrasyonumuzu ayarlamaya çalışıyoruz. Burada oynamak, buna sebep veren insanlar için utanç verici, biz oyuncular için değil." dedi.

"O insanlar, böyle bir finali evimizde oynama hayalimizi elimizden aldı. Burada oynayacak olsak da hala önemli bir final, tribünlerde aynı atmosfer olur mu bilmem ama bizim için hala 'Copa Libertadores Finali', değişen bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Boca Juniors'lu taraftarlardan muhteşem uğurlama!Copa Libertadores finali rövanş maçında Madrid'te River Plate ile karşılaşacak Boca Juniors, İspanya'ya hareket etti. Arjantin kulübünün taraftarları, takımlarını Madrid'e meşaleler eşliğinde uğurladı...
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