Tevez: "Finalin rövanşını Madrid'de oynamak utanç verici!"
Tarihi derbi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boca Juniors forveti Carlos Tevez; "Copa Libertadores finalinin rövanşını Madrid'de oynamak gerçekten utanç verici!" dedi.
Copa Libertadores finali 'Superclasico' olmuş ve ilk maç da 2-2 sona ermişti.
Rövanş öncesi River Plate taraftarları Boca Juniors takımını taşlayınca karşılaşma önce ertelenmiş, ardından da Madrid'de yapılmasına karar verilmişti.
Tarihi derbi, Copa Libertadores finalinin rövanşı, 9 Aralık Pazar günü Santiago Bernabeu'da yapılacak.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boca Juniors forveti Carlos Tevez; "Burada oynamak biraz garip ama konsantrasyonumuzu ayarlamaya çalışıyoruz. Burada oynamak, buna sebep veren insanlar için utanç verici, biz oyuncular için değil." dedi.
"O insanlar, böyle bir finali evimizde oynama hayalimizi elimizden aldı. Burada oynayacak olsak da hala önemli bir final, tribünlerde aynı atmosfer olur mu bilmem ama bizim için hala 'Copa Libertadores Finali', değişen bir şey yok." açıklamasını yaptı.
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