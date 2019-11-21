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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
21.11.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

TESFED'in ilk resmi espor kupası başlıyor

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TESFED'in ilk resmi espor kupası başlıyor

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED), Türkiye’nin ilk resmi espor turnuvası olacak “TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası” için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye’nin her yerinden oyuncuların katılımına açık olacak organizasyona başvurular başladı.

Esporun gelişimi ve Türkiye’nin bu alanda dünyada bir marka haline gelmesi için pek çok başarılı çalışmaya imza atan Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED), en popüler oyunları aynı organizasyonda buluşturacak ilk resmi espor turnuvası TESFED Türkiye Kupası’nı hayata geçiriyor. 

Vodafone FreeZone ana sponsorluğu ve Red Bull sponsorluğunda düzenlenecek “TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası”na başvurular başladı. Ülkemizde espor alanında önemli bir boşluğu doldurması beklenen organizasyon, espora kurumsal kimlik altında resmiyet kazandırırken, “geleceğin sporu” olarak da tanımlanan bu sporun toplumun geniş kesimlerine yayılmasına ve gelişimine de hız verecek.

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir:

“Türkiye’yi esporda marka haline getirmek en büyük hedefimiz.”

Türkiye’yi espor alanında dünya çapında bir marka haline getirmenin en büyük hedefleri olduğunu belirten TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, Türkiye’de esporun gelişiminin ivme kazanması için bütün uluslararası espor markalarının Türkiye’de temsilcilikler açmasının ve yerli espor markalarının çoğalmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Özdemir; “Biz federasyon olarak esporun gelişimi için her türlü katkıda bulunmaya hazırız.  Bu yöndeki adımlarımızdan biri olan TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası da ülkemizde espor alanında gerçekleştirilen ilk resmi turnuva olması nedeniyle bu sporun geniş toplum kesimlerine ulaşmasında, bilinirliğinin artmasında ve tabana yayılmasında önemli bir görev üstlenecektir kanısındayız” dedi.

Federasyon olarak lisanslama çalışmalarını da yürüttüklerini belirterek, 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla lisanslı kulüp sayısını 72’ye, lisanslı esporcu sayısının ise 73’ü kadın olmak 978’e yükseldiği bilgisini veren Özdemir, şöyle devam etti;

“Espor ülkemizde hızlı gelişme gösteren bir alan. Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre, Türkiye’de 32 milyon kişi oyun oynuyor ve 4 milyon espor takipçisi bulunuyor. Bu sayılar gösteriyor ki espor alanında ülkemizin çok ciddi bir potansiyeli bulunuyor. Federasyon olarak biz üzerimize düşenin fazlasını yapmaya ve ülkemizde esporun gelişimi için sıkı şekilde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy:

“Türkiye’nin ilk resmî espor turnuvasına ismimizi vermekten memnuniyet duyuyoruz.”

Esporun, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün büyüyen bir pazar olduğunu vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da şunları söyledi:

“Vodafone olarak espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Espor pazarına 3 yıl önce gençlik markamız Vodafone FreeZone ile girdik. Bu geniş ekosistemin büyümesine katkıda bulunmak istiyoruz. Yaptığımız iş birlikleriyle de oyunculara fayda sağlayacak, esporu geliştirecek projelere imza atıyoruz. Espor pazarına bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık ve 14 milyon kişiye ulaştık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye E-Spor Federasyonu iş birliğimizle, espor dünyasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin ilk resmî espor turnuvasına ismimizi vermekten memnuniyet duyuyoruz. Tüm espor sever gençleri TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası’na katılmaya davet ediyoruz.”

Türkiye’nin her yerinden tüm lisanslı esporcular katılabilecek

Türkiye’nin her yerinden katılmak isteyen tüm esporculara açık olacak TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası, tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek. LoL, PUBG, CS:GO, FIFA,  Zula ve Red Bull Son Şampiyon kapsamındaki DOTA 2 gibi popüler 6 oyunda espor karşılaşmalarının yer alacağı Türkiye Kupası, bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı espor turnuvalarından biri olacak. Online elemelerin ardından üst tura çıkan takımlar, büyük finaller için aralık ayında İstanbul, Ataşehir’deki FDR Oyun Merkezi’nde yapılacak karşılaşmalara katılacak. Finallerde mücadele etmek için tek şartı esporcu lisansı sahibi olmak. Organizasyona ilişkin detaylı bilgi, TESFED’in resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından alınabilecek.

Yılda 2 kez düzenlenecek

Ülke çapında düzenlenen ve en popüler espor oyunlarından 6’sının bir araya geleceği tek resmî organizasyon olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası, yılda 2 kez düzenlenecek. Sadece profesyonel takımların ve oyuncuların yer aldığı turnuvalardan farklı olarak, TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası’nda tüm Türkiye’den katılımcılar yarışabilecek. 6 farklı oyun için önce online elemeler, ardından İstanbul’da final karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

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