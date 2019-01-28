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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
28.01.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

TESFED Zula Türkiye Kupası’nın Şampiyonu Galatasaray Espor Oldu

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TESFED Zula Türkiye Kupası’nın Şampiyonu Galatasaray Espor Oldu

Zula’nın Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) ile birlikte gerçekleştirdiği, 250 bin TL ödül havuzuna sahip TESFED Zula Türkiye Kupası’nın şampiyonu Galatasaray Espor oldu.

TESFED ve Zula’nın 26 – 27 Ocak tarihlerinde birlikte gerçekleştirdiği TESFED Zula Türkiye Kupası, Galatasaray ve 1907 Fenerbahçe gibi takımlarla birlikte Zula'da başarı gösteren toplam 16 takımın katılımıyla, Türkiye’nin ilk espor kompleksi, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleştirildi. 250 bin TL’lik ödül havuzuna sahip TESFED Zula Türkiye Kupası’nın 26 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen eleme ve yarı final maçlarında finallere Gamers of Future, Galatasaray Espor, İstanbul E-spor Kulübü ve Oyun Hizmetleri kaldı. 27 Ocak Pazar günü kıyasıya rekabete sahne olan Galatasaray Espor ile Gamers of Future arasında oynanan final karşılaşmasının şampiyonu ise Galatasaray Espor oldu. Şampiyon takıma birincilik ödülünü TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir sundu. 

Birinci takımın 80 bin TL, ikinci takımın 50 bin TL, üçüncü takımın 25 bin TL, dördüncü takımın 15 bin TL ödül aldığı turnuvaya katılan tüm takımlar ödüllendirilirken, turnuvanın en değerli oyuncusu Galatasaray Espor’dan Erdem Şentürk KEEVZ’e Casper Excalibur hediye edildi. 

İlklerin Turnuvası 

İlk kez gerçekleştirilen TESFED Zula Türkiye Kupası aynı zamanda TESFED'in de ilk turnuvası olma özelliğini taşıyor. TESFED Zula Türkiye Kupası’nın bir diğer özelliği ise, ilk defa turnuvaya katılım için Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan Espor Lisansı’nın zorunlu tutulmuş olması. Turnuvaya katılan oyunculara turnuva öncesi sosyal medya ve espor kariyer eğitimleri verilmesi de turnuvanın bir diğer dikkat çeken özelliği oldu. Esporu tabana yaymak amacıyla geniş katılımlı olarak düzenlenen turnuvaya, TESFED Yönetim Kurulu'ndan Alper Afşin Özdemir de katılarak esporculara destek verdi. 

Yüz binlerce espor sever canlı yayını takip etti 

İki gün boyunca devam eden TESFED Zula Türkiye Kupası karşılaşmalarını 1.500’den fazla espor sever Türkiye’nin ilk espor kompleksi, Nonstop Zula Espor Merkezi'nde izledi.

Youtube, Twitch ve Facebook kanallarından online yayınlanan karşılamaları yüzbinlerce kişi canlı olarak izledi.

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