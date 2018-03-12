Tesadüf değil alın teri
Genç yıldız, antrenmanlarda yarım vole çalıştığı için kendisine takılan arkadaşlarına, “Belki öyle bir top gelir ve vurmam gerekir” diyordu, öyle de oldu.
ATİKER Konya maçında Galatasaray’ı galibiyete taşıyan isim 86. dakikada attığı jeneriklik golle Sinan Gümüş oldu. Sezon başı G.Saray tribünlerinin ıslıkladığı Sinan, Fatih Terim’in gelişi ile bambaşka bir kimliğe büründü ve Konya karşılaşmasında 1 gol ve 1 asisti ile maçın kahramanı olmayı bildi.
Sinan’ın, sarı kırmızılı takıma çok kritik bir 3 puan getiren yarım vole vuruş stilini çok uzun süredir antrenmanlarda özel olarak çalıştığı ortaya çıktı.
ÖZEL ANTRENÖR TUTTU ÜCRETİNİ DE ÖDÜYOR
-TAKIM arkadaşlarının da bu stili deneyen Sinan’a takıldığı, genç futbolcunun ise, “Belli mi olur, neyin ne zaman geleceği... Belki öyle bir top gelir ve vurmam gerekir” dediği öğrenildi.
Fatih Terim’in, beslenme programından bireysel çalışma takvimine kadar yakından ilgilendiği Sinan’ın, kendisine özel bir antrenör tuttuğu ve ücretini de kendisi ödediği belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle