Terraneo: Kante'yi alacaktım, Ozan Tufan'ı...
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Terraneo'nun Ozan Tufan'ın transfer sürecindeki sözleri ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Terraneo, "Kante için Caen kulübü ile 8 milyon euroya anlaştım. Ama başkan genç bir Türk oyuncu konusunda diretti. İleride de Yaya Toure olacak diye diretti. Ozan Tufan'ı kadroya kattık." dedi.
İtalyan futbol adamı, göreve geldikten sonra Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmış, kadroda büyük değişikliğe gidilmişti... (Takvim)
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