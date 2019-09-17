Terim’li Galatasaray'ın Avrupa’daki 73. maçı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTerim’li Galatasaray'ın Avrupa’daki 73. maçı!
GeriFutbol Terim’li Galatasaray'ın Avrupa’daki 73. maçı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
17.09.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Terim’li Galatasaray'ın Avrupa’daki 73. maçı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge karşılaşması ile birlikte sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarındaki 73. maçına çıkacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın akşam deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile mücadele edecek.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında 72 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 30 kez rakiplerini mağlup ederken, 27 kez de sahadan üzgün ayrıldı.

15 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı.

Galatasarayın Brugge kadrosu açıklandı Belhanda yok...
Galatasaray'ın Brugge kadrosu açıklandı! Belhanda yok...

Şampiyonlar Ligi’ndeki 48. maç

66 yaşındaki teknik adam, Club Brugge maçı ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nde 48. kez sahne alacak.

Terimli Galatasaray 14 galibiyet elde ederken, 24 kez de rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 9 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı.

Galatasaray, Fatih Terim’in çalıştırdığı dönemde kulübün ve Türkiye’nin futbolda ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, 1999-2000 döneminde finalde İngiliz ekibi Arsenal’i geçerek UEFA Kupası’nı kazandı.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynadı ve İspanyol temsilcisi Real Madrid’e elendi.

Terim’li Galatasarayın Avrupa’daki 73. maçı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son Dakika: CAS'tan Neymar açıklaması! Galatasaray maçında...
Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor! Galatasaray'a sürpriz iddaa oranı...
Cenk Tosun için sürpriz talip! Katar...
Chelsea Valencia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?