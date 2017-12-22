Terim'le gelen ilk değişim! İmzayı atmasıyla...

Sarı kırmızılıların tarihindeki altın başarılarına imza atan Fatih Terim, Milli Takım ile yollarını ayırdıktan sonra köşesine çekilmişti. Tudor ile büyük değişim projesini sürdüren Galatasaray ise lige fırtına gibi başlamış, fikstür avantajı ile liderlik koltuğuna demir atmıştı. Milyonlarca dolar harcanmış, yeni transferler gelmiş ve takımın iskeleti yeniden oluşturulmuştu...

Bu sırada Hırvat hocanın geçimsiz ve 'Ben bilirim' yanı iyi giden başlangıcın gölgesinde kaldı ve kabul edilebilir bir haldeydi…

Fakat rüzgar bir anda tersine dönmeye başladı... F.Bahçe beraberliği sırasıyla Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş yenilgileri Tudor'un büyük maçlardaki etkisizliğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermeye başladı… Bardağı taşıran damlalar ise genç hocanın, gelen başarısız sonuçlar akabinde oyuncularını hedef gösteren açıklamaları oldu. Basını da hedef alması Tudor’u yalnızlaştırdı.

ÖZBEK’İ KORKULARI MI YÖNETİYOR?..

Nitekim bu dönemde taraftarlar gerek statta gerek sosyal medyada 'Terim' çağrılarına başlamış, yönetimi hedef alarak yine sosyal medyadan üzerinden başlattıkları kampanya ile getirdikleri Tudor'un gönderilmesini istedi. Öyle de oldu!

Öte yandan kötü gidişat ile tehlike çanları ensesinde olan Dursun Özbek, Terim seslerine sırt çeviremedi. Öyle ki taraftarın stadı öksüz bırakmasından çekinen Özbek, maddi ve manevi kaybı göze alamadı. Taraftar ‘Terim’, Özbek ‘Tamam’ dedi…

Tudor gözü yaşlı gitti, Terim ise 'Nerede kalmıştık' tweet'i ile efsane haline geldiği takıma döndüğünü sosyal medyadan duyurdu. Peki Galatasaray'ın tek sorunu Tudor'un büyük maçlardaki stresi yönetememesi, 3’lü defans ısrarı, büyük maçlardaki başarısızlığı ya da maç sonu konuşmaları mıydı?..

Genel tabloya bakacak olursak... Kadro rotasyonlarındaki başarısızlık öne çıktı! Teknik direktörlerin olmazsa olmazı olan yedek kulübesini diri ve hazır tutamayan Tudor, 'Hamle oyuncusu' eksikliği ile oyuna sonradan dahil ettiği oyuncularından verim alamadı. Mağlup olduğu maçlarda da skoru çevirememesi ile de örtüşen bu gerçek, Tudor'un sonunu hazırladı!

Soru şu: Tudor'un sonunu hazırlayan bu nedenle Terim nasıl başa çıkacak?

Tudor’u deneyimsizliği ve saman alevi vari sinirleri de rakip takım hocalarını alt edemedi. Akhisar maçında Okan Buruk ile girdiği polemik sonrası Buruk, Tudor için söylediği ‘Vasıfsız’ söylemini Terim için diyebilecek miydi? Hayır.

TERİM’İN AĞIR GÖLGESİ…

Diğer bir soru… Aykut Kocaman, Şenol Güneş ve diğer takım teknik direktörleri Tudor’a karşı olan tutumlarını Terim ile aynı derecede tutacaklar mı? Bu sorunun cevabı hayır kanımca. Gel gelelim geçmişi başarılarla dolu bir Terim markasının gölgesi ağır olacak ve psikolojik savaş seviyesinde düşünüldüğünde orta sıralardaki Galatasaray, ligde şimdiden zirve yaptı desek yanlış olmaz.