Terim'in son bileti Onyekuru'ya

Ne Falcao, Ne Banega ne de Josef... Birçok yıldız isimle temasta olan G.Saray’da teknik direktör Terim, kontenjanda yer açılması durumunda Onyekuru’nun yeniden Everton’dan kiralanmasını istedi. Bu nedenle genç Nijeryalı stoper Ozornwafor oynayabileceği bir kulübe kiralanacak.

G.SARAY’da Teknik Direktör Fatih Terim’in 1 numaralı isteği golcü ya da 6 numara transferi değil, Henry Onyekuru oldu! Falcao, Banega, Josef de Souza başta olmak zere birçok yıldızın ismi bu aralar sarı kırmızılılar ile anılsa da, Terim’in öncelikli tercihinin, geçen yıl Everton’dan kiralanan ve sezon sonunda İngiltere’ye dönen Nijeryalı futbolcusu olduğu ortaya çıktı. Bunun nedeni ise herkesin gözden kaçırdığı kontenjan detayı! Çünkü Galatasaray’ın şu anda sözleşmeli 14 yabancısı bulunuyor ve statü gereği kadrosunda başka yabancıya yer yok.

20 gole direkt katkı sağladı

BU gerçeği ve şu anki şartları göz önüne alarak Fatih Terim planlarını yaptı. Kadrosunda şu anda 14 yabancısı olan Galatasaray’da kamp dönüşünde yeni transfer Valentine Ozornwafor takımdan ayrılacak. Gelecek adına doğru bir yatırım olarak görülen Nijeryalı stoper, düzenli şekilde forma giyebileceği bir kulübe kiralanacak. Terim Ozornwafor’un ayrılığı ile açılacak kontenjanın ise, geçen sezon sarı kırmızılı formayla 16 gol, 4 asistlik performans sergileyen Onyekuru için kullanılmasını istedi. Onyekuru’nun Nijerya Milli Takımı’nın son iki yıldaki milli maçlarının yüzde 75’inde oynayamadığı için Premier Lig’de forma giyme hakkına sahip olmaması nedeniyle Everton’ın da, Fatih Terim’in çok istediği bu kiralama işlemine onay verdiği öğrenildi.

Oyuncu satılırsa transfer yapılabilir

TERCİH hakkını Onyekuru’dan yana kullanan Terim, Diagne dahil takımdan ayrılan olmaması durumunda hücum planını da yaptı. Tecrübeli hoca, bu durumda Babel’i forvette oynatacak. Her ne kadar son günlerde Falcao’nun ismi geçse de yabancı kontenjanındaki sıkıntı bu hamlenin gerçekleşmesini zor kılıyor. Eğer Diagne veya Mitroglou satılırsa, transfer söz konusu olabilecek. KALINIC HAMLESİ Öte yandan Atletico Madrid’in golcüsü Nikola Kalinic gündemde... G.Saray’ın eski futbol direktörü Cenk Ergün, Kalinic için G.Saray ve Atletico Madrid’in görüştüğünü söyledi.

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