Terim'in son bileti Onyekuru'ya

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTerim'in son bileti Onyekuru'ya
GeriFutbol Terim'in son bileti Onyekuru'ya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Terim'in son bileti Onyekuru'ya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terim'in son bileti Onyekuru'ya

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Ozornwafor'u kiralayıp kadroda bir yer açacak.

Ne Falcao, Ne Banega ne de Josef... Birçok yıldız isimle temasta olan G.Saray’da teknik direktör Terim, kontenjanda yer açılması durumunda Onyekuru’nun yeniden Everton’dan kiralanmasını istedi. Bu nedenle genç Nijeryalı stoper Ozornwafor oynayabileceği bir kulübe kiralanacak.

G.SARAY’da Teknik Direktör Fatih Terim’in 1 numaralı isteği golcü ya da 6 numara transferi değil, Henry Onyekuru oldu! Falcao, Banega, Josef de Souza başta olmak zere birçok yıldızın ismi bu aralar sarı kırmızılılar ile anılsa da, Terim’in öncelikli tercihinin, geçen yıl Everton’dan kiralanan ve sezon sonunda İngiltere’ye dönen Nijeryalı futbolcusu olduğu ortaya çıktı. Bunun nedeni ise herkesin gözden kaçırdığı kontenjan detayı! Çünkü Galatasaray’ın şu anda sözleşmeli 14 yabancısı bulunuyor ve statü gereği kadrosunda başka yabancıya yer yok.

20 gole direkt katkı sağladı

BU gerçeği ve şu anki şartları göz önüne alarak Fatih Terim planlarını yaptı. Kadrosunda şu anda 14 yabancısı olan Galatasaray’da kamp dönüşünde yeni transfer Valentine Ozornwafor takımdan ayrılacak. Gelecek adına doğru bir yatırım olarak görülen Nijeryalı stoper, düzenli şekilde forma giyebileceği bir kulübe kiralanacak. Terim Ozornwafor’un ayrılığı ile açılacak kontenjanın ise, geçen sezon sarı kırmızılı formayla 16 gol, 4 asistlik performans sergileyen Onyekuru için kullanılmasını istedi. Onyekuru’nun Nijerya Milli Takımı’nın son iki yıldaki milli maçlarının yüzde 75’inde oynayamadığı için Premier Lig’de forma giyme hakkına sahip olmaması nedeniyle Everton’ın da, Fatih Terim’in çok istediği bu kiralama işlemine onay verdiği öğrenildi.

Terimin son bileti Onyekuruya

Oyuncu satılırsa transfer yapılabilir

TERCİH hakkını Onyekuru’dan yana kullanan Terim, Diagne dahil takımdan ayrılan olmaması durumunda hücum planını da yaptı. Tecrübeli hoca, bu durumda Babel’i forvette oynatacak. Her ne kadar son günlerde Falcao’nun ismi geçse de yabancı kontenjanındaki sıkıntı bu hamlenin gerçekleşmesini zor kılıyor. Eğer Diagne veya Mitroglou satılırsa, transfer söz konusu olabilecek. KALINIC HAMLESİ Öte yandan Atletico Madrid’in golcüsü Nikola Kalinic gündemde... G.Saray’ın eski futbol direktörü Cenk Ergün, Kalinic için G.Saray ve Atletico Madrid’in görüştüğünü söyledi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ertuğrul Ersoy adım adım Galatasaray'a
Tottenham Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cenk Tosun transferde aracılık yapacak! Hedef Morgan Schneiderlin...
Zeynep Demirel'den alkışlanacak hareket