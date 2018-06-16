Terim'in planı! Gomis giderse...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bafetimbi Gomis'in ayrılması durumunda takıma 2 transfer istedi.
Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran’da başlayacak Galatasaray’da, Fatih Terim iki oyuncunun durumunun bir an önce netleşmesini istedi. Terim’in ilk talebi Gomis ile ilgili oldu. Tecrübeli hoca, yönetime, Çin’e transferi söz konusu olan Gomis’in durumunun gecikmeden açıklığa kavuşturulması gerektiğini bildirdi Gomis’in Çin’e transferi halinde Terim, sarı kırmızılı takıma 1 değil 2 transfer birden yapılmasını istiyor.
INTER’E 2.5 MiLYON EURO
Terim'in çok vakit kaybetmeden belli olmasını istediği diğer konu ise Inter’den kiralanan ve başarılı bir performans ortaya koyan Nagatomo’nun durumu oldu.
Tecrübeli hoca, bonservis için Inter Kulübü ile görüşme halinde olan yönetimden bu transferi 28 Haziran’a kadar çözüme kavuşturmalarını talep etti. Galatasaray, Nagatomo için Inter’e en son bonuslarla 2.5 milyon Euro’luk teklif sunmuştu.
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