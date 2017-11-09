Terim'in maaşını mukayese imkanımız yok

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in Milli Takım’la ilgili soru önergesi yanıtını buldu. Yönter, söz konusu önergede özetle “Milli Takım futbolcu ve teknik heyetine ödenen prim ve ücretler ne şekilde gerçekleşmiştir? Fatih Terim ve futbolcular ne kadar ücret ve prim almaktadır? Terim’in Euro 2016’da en çok ücret alan üçüncü teknik sorumlu olduğu bilgisi doğru mudur? Terim ve futbolcular arasında prim tartışması yaşandığı doğru mudur?” sorularına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yanıt verdi.

1950 ve 1956’da gidilemedi

TFF'nin özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip özerk yapıda bir kuruluş olduğunu belirten Bak, buradan aldığı yanıtları şöyle aktardı: “Ülkemizi bugüne kadar 291 resmi müsabakada temsil etmiş olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, maddi imkansızlıklar nedeniyle 1950 yılında Brezilya’da yapılan Dünya Kupasına ve 1956 yılında Avusturalya’da yapılan Yaz Olimpiyat Oyunlarına katılamamıştır. Milli takım futbolcularının primleri 5894 sayılı kanun hükümlerine göre düzenlenen TFF Statüsü uyarınca, TFF Yönetim Kurulunun belirlediği kriterlere uygun olarak ödenmektedir.”

Şu an görevde değil

Bak'ın yanıtında, Fatih Terim’in şu anda görevde olmadığı hatırlatılarak şöyle denildi: “Şu anda, Fatih Terim ‘Türkiye Futbol Direktörü’ olarak görev yapmadığından, kendisine ücret ve prim ödemesi yapılmamaktadır. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında prim tartışması yaşandığı doğru değildir. Federasyonumuz, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılan diğer ülke milli takım teknik sorumlularının aldıkları ücretle ilgili bilgi sahibi değildir. Bu sebeple mukayese yapma imkanı bulunmamaktadır.”