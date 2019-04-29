Terim'in kozu belli! Konya'da...
Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında jeneriklik bir gol atan Sofiane Feghouli, ligin ikinci yarısında da Galatasaray’ın tartışmasız en formda oyuncularından biri.
Sezonun ilk yarısında sadece 1 gol atan, hatta Fatih Terim ile problemler yaşadığı konuşulan Cezayirli yıldız, ikinci devrede ise bambaşka bir görüntüye kavuştu.
Fatih hocanın saha içi liderliğini verdiği Feghouli, 2019’da çıktığı lig maçlarında 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
İmparator bugün Konya deplasmanında da Cezayirli yıldıza çok güveniyor, kaleyi gördüğü anda mutlaka şut opsiyonunu kullanmasını istiyor.
Cezayirli futbolcu kariyerine dair bilinmeyenleri anlattı...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle