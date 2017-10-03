Terim'in İran'a götüreceği sürpriz isim!

İran'ın Esteghlal takımı ile Fatih Terim arasındaki görüşmeler devam ediyor. Eğer bu transfer görüşmelerinden olumlu sonuç çıkarsa Terim'in, İran'a götürmek istediği ilk oyuncunun Selçuk İnan olduğu ifade edildi.

2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Selçuk İnan'ın ise Terim'in Esteghlal'in başına geçmesi ve kendisine de teklif gelmesi durumunda olumlu cevap vereceği ise konuşulmaya başlanmış durumda.

İSTİKLAL: "TERİM, TEKLİFTEN MEMNUN KALDI"

İstiklal Kulübü temsilcisi Emir Sultani, Fatih Terim'le İstanbul'da görüşerek teknik direktörlük için kendisine resmi teklif yaptıklarını söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e konuşan Sultani, Terim'le İstanbul'daki evinde bir araya gelerek resmi teklifte bulunduklarını belirterek, "Fatih Terim, İstiklal takımının teklifinden memnuniyet duyduğunu ifade etti ve doğal olarak bazı taleplerde bulundu." dedi.

Sultani, Terim'in taleplerini İstiklal Spor Kulübü Üst Yöneticisi Rıza İftikari'ye ilettiğini ve son kararın verilmesi için kulüp yetkilileriyle görüşeceklerini kaydetti. (Fotomaç)