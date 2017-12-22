Terim 'Arda Turan' sorusuna bu cevabı verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. İmza öncesi arka planda GodFather (Baba) müziği çalması dikkatlerden kaçmadı. İmza töreninde Başkan Dursun Özbek konuşmaya başladı.



Dursun Özbek, Fatih Terim konuşmasına başlamadan önce şu açıklamalarda bulundu, Özbek 'Galatasaray'a ömrünü vermiş ve Galatasaray'la beraber zirveye çıkıp Galatasaray'ı zirveye çıkartan Fatih Terim yuvaya döndü. Hocam dedim, böyle böyle... 'Biliyorum başkan, derhal hazırım' dedi. 'Ücret' dedim, Ben imzamı 1974'te attım. Para konuşmam, burası yuvam' dedi' ifadelerini kullandı.

Sözü alan Fatih Terim, Başkan Dursun Özbek'e şaka yaparak başladı. Terim, 'Başkanım bazen heyecanlanıyor' dedi.

GALATASARAY TARAFTARIYLA BİRLEŞİNCE BÜYÜK İŞLER YAPIYORUZ

1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Terim, 'Sayın başkanımız çok güzel şekilde izah etti. İki şey konuştuk, birincisi ekonomi ikincisi süre. 20 Ocak'a kadar seçilirsiniz seçilemezsiniz, mayısta tekrar oturmak kaydıyla diye aramızda bir konuşma geçti. Bu çatı altında beni Galatasaraylılarla buluşturdukları için yönetime çok teşekkür ediyorum. Hayatım hakikaten burada geçti. Zaman zaman ayrılıklar oluyor ama ayrılıklardan ziyade bağlılıklar daha ağır basıyor. Galatasaray'ın son aylardaki durumuna baktığımızda elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandığım için bu çatı altındayım. Galatasaray taraftarıyla birleşince büyük işler yapıyoruz. Yenilerini yapmamız gerektiği aşikar. Telaşlanmamalıyız ama acele de etmeliyiz. Yapacak çok işimiz var. Galatasaray markasının yeni ilkleri yapmasına ihtiyacı var. 2 gün sonra renktaşımız Göztepe ile oynayacağız. İlk antrenmanıma bugün çıktım. Zamanımız var ama çok da fazla değil. Bir an evvel kolları sıvamalıyız. Igor Tudor'a da Galatasaray'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum ve kendisine başarılar diliyorum.' şeklinde konuştu.

Daha sonra Fatih Terim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek imzayı attı.

Atılan imza sonrası Başkan Dursun Özbek, 'Galatasaray başkanı aradığı zaman nerede görüşmek isterse siz de orada olursunuz. İnsan, kulübünün başkanından her gün bir telefon almıyor. Olayın kritik günleri de hepimizin malumu. Memnun olduk ve çok sevindik.' dedi.

'NASIL DAVRANMAM GEREKİYORSA ÖYLE DAVRANDIM'

Ardından Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, 'Ben Galatasaray'ın kapısının içinden girdiğim gibi nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davrandım. O nezaket içinde, ne zaman isterseniz dedim. İnsan kulübünün başkanından her gün telefon almıyor. Olayın kritikliği hepinizin malumu. Memnun oldum. Kadroda 19-20 kişiyiz, eksiğimiz var. Sol ayaklı sol bekimiz yok, var olan da ameliyat oldu. Kadromuzdan birini tabii ki oraya koyacağız. Prensip icabı sol ayaklı olmayan bir futbolcuyu sol tarafa koymadım ama ilk defa bunu yaşayacağız herhalde. Acil şekilde bir rapor hazırlayacağım. Sorunları biliyorum ve ne yapacağız diye. Göztepe maçını kazasız geçmek istiyoruz. Mental ve fiziki yorgunluğu olan arkadaşlar gördüm. Mevcut oyuncularımızın performansını artırmak en büyük transfer olsa gerek. Kapasiteleri çok yüksek. Bizim için onların performansını nereye çekebildiğimiz çok önemli. Hakan Balta oynasaydı sol bek oynayacaktı. Listede olmadığı için oynatamıyoruz.De Jong'u da kampa çağırdım' ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da teşekkür eden Terim, 'Galatasaray'ın muhteşem taraftarına sonsuz teşekkür ederim ultrAslan'ın son yaptığı da çok önemliydi. Galatasaray taraftarı mutluysa takım iyi gidiyor demektir. İsminizi ne kadar duyarsanız duyun, kulübedeki her antrenör için empati yapmak lazım' dedi.

'GALATASARAY'IN MUHAKKAK AVRUPA'DA OLMASI LAZIM'

Galatasaray'ın mutlaka Avrupa'da olmasını gerektiğini dile getiren Terim, 'Nerede kalmıştık dersen, antrenmanda kalmıştım derim. Haberi orada almıştım çünkü. Muhakkak ki istendiğini, beğenildiğini duymak insanın hoşuna gider ama empati yapmak gerekiyor. Galatasaray'ın muhakkak Avrupa'da olması lazım. Bunun için de sezon sonunda bulunacağımız yerler belli. Kadromuz iyi ancak bazı yerlerde ihtiyaç var. Söylenenle olan arasında fark olduğunu düşünüyorum. Kadro iyi ama 1-2 kaliteli isime ihtiyaç var' ifadelerini kullandı.

Yardımcılarının kim olacağı yönünde yöneltilen soruya Terim, 'Yardımcılarım konusunda bugün, yarın ya da pazar günü bir açıklama yapılacaktır. Galatasaray bir tutkudur. Galatasaray yaşanması gereken bir olgudur. Devre arasına başlarken bir araya geliriz. Yerli, yabancı var. Yardımcılarım Antalya'ya gitmeden olur' şeklinde yanıtladı.

NEREDE KALMIŞTIK TWEETİ

Nerede kalmıştık tweet'inin sorulması üzerine Fatih Terim: Gerçi hacklenme meklenme gibi bişi olmuş... Yoo hayır, ben attım. Tweet atma olayı, kızlarımın fikriydi. Bir gün geri dönersen böyle bir şey yapalım, unutma demişlerdi geçen sene. Twitter kullanmam da mecbur oldukça ama bundan sonra ümit ederim ki daha sık kullanırım. Başkana 'Müsaade ederseniz böyle paylaşayım' dedim.

Tweet'in rekor kırarak tarihe geçtiği hatırlatınca Terim, 'Tarihe geçmeyi severiz. Bundan sonra ümit ederim ki Twitter'ı daha sık kullanırım' dedi.





Sözlerine devam eden başarılı teknik adam,'Geçmişteki başarıları yukarı çıkarmak için buradayım ben. Bunun için ben ve yönetim çok çalışmak durumunda. Kaldığımız yer yapacağımız işlerin başlangıç noktası olmasını umut ediyorum' şeklinde konuştu

DURSUN ÖZBEK'İN ANISI

Yeniden sözü alan Dursun Özbek bir anısını anlattı. Özbek, 'Ali Sami Yen'de bir Avrupa kupası maçı oynanıyor. Rakibimiz Eintracht Frankfurt. Maçı ne dinlemek istiyorum, ne duymak istiyorum. Heyecanlıyım. Dükkanda duruyorum radyo açıyorlar. Sokağa çıkıyorum bağırıyorlar. Arabaya atlayayım Silivri'ye gideyim dedim. Silivri'ye git-gel yapayım maç biter dedim. Silivri dönüşünde Sami Yen'in önüne geldim. Baktım davul zurna çalıyor, kazanmışız dedim. Ben böyle bir Galatasaraylıyım. Bu heyecan bitmez. Daha heyecanlı çok günler yaşayacağız'

BU BİR MEYDAN OKUMA

Kariyer kaybetme korkusu yaşamadığını belirten Terim, 'Bu bir meydan okuma... Kariyerimi kaybetme korkum yok çünkü bu kariyeri Galatasaray'da yaptım. Kaybedeceksem de burada kaybederim.1996'da Wenger'le aynı dönem geldik. Onun 21. yılı Arsenal'in başında. Ben de Galatasaray'ın başında 21 yıl kalsam neler olurdu diye düşünmüyor değilim. Tabii benim de hatalarım oldu. Başakşehir ve Fenerbahçe şampiyonluğun önemli adayları. Dikkatimi çeken en önemli olaylarından birisi, her Anadolu kulübünün dışarıda ve içeride her şeyi yapacak kapasitede olması' dedi.

Ligi değerlendiren Fatih Terim 'Şampiyonluk adayları ne kadar çok olursa heyecanım da o kadar artar diye düşünüyorum. Avrupa'da Süper Lig bence seyredilmesi gereken bir lig olma yolunda ilerliyor.. Şenol hoca iyi işler yapıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluktaki rakiplerimiz. Trabzonspor da Rıza Çalımbay ile bir çıkış yakaladı. Ama Anadolu takımları da hem içeride hem dışarIda iyi oynuyor' şeklinde konuştu.

ARDA TURAN SORUNA YANIT

Fatih Terim'den Arda Turan yanıtı: "O sayın başkan ile yönetimin konusu . Şu anda böyle bir konu yok. Benden önce böyle bir şey varsa bilmiyorum.

İmza töreni sonrasında başkan Dursun Özbek teknik direktör Fatih Terim'e 'Nerede Kalmıştık' atkısı hediye etti.