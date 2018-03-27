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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
27.03.2018 - 23:28, Son Güncelleme:

Terim'in gözüne girdi, yeni sözleşmeyi kaptı!

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Terim'in gözüne girdi, yeni sözleşmeyi kaptı!

Belhanda, maç başı 2.2 kilit pas ortalamasıyla ligin zirvesinde yer alarak, Galatasaray’ın adeta gizli kahramanlarından biri oldu. Bir dönem çok tartışılan isimlerden olan Sinan Gümüş ise gösterdiği performas ve çalışma disipliniyle Fatih Terim’in gözüne girmeyi başarıp takımda kalmayı garantiledi.

Fatih Terim’in Galatasaray’ın başına geçmesiye birlikte 3 oyuncu adeta gizli kahraman rolü üstlendi. Younes Belhanda, en çok kilit pas yapan oyuncu olarak perde arkasındaki en önmeli isimlerden biri olurken, Sinan Gümüş ve Martin Linnes de Terim ile kendini buldu. 10 numayı giydiği için herkes Belhanda’dan gol ve asist bekliyor.

Ama o sadece takımının değil ligin de en çok kilit pas veren ismi. Terim’in vazgeçmediği Belhanda, maç başına 2.2 kilit pas ortalaması ile oynuyor. Belhanda, ceza sahasına en çok isabetli orta yapan oyuncular sıralamasında da ikinci. Maç başı 6 isabetli ortayla Galatasaray’ın ise en iyisi. Maç başına 3.6 dripling yapan Belhanda, Galatasaray’ın en çok top çalan ikinci oyuncusu..

Terim’le öne çıkan bir başka oyuncu da Linnes. Uzun süre beklentileri karşılayamayan Linnes’in performansına tam not veren Terim, bu oyucudan vazgeçmeyecek. Sezon sonunda Galatasaray’da büyük bir değişime imza atmaya hazırlanan Terim, 1 yıl daha sözleşmesi olan Linnes’i 2019 planlarında aslar arasında düşünüyor. Terim, oyuncuyu hem sağ hem de sol bek olarak oynatacak. Terim’in bir diğer jokeri de Sinan Gümüş. Performansı ve disipliniyle hocasının gözüne giren Sinan’a yeni sözleşme teklif edilecek. Sezon sonu kontratı bitecek olan genç oyuncuya, Terim’in onayıyla 3 yıllık imza attırılacak.

İÇ BARIŞ İÇİN İMZA KAMPANYASI

Galatasaray’da eski başkan Adnan Polat’a itibarının iadesi için imza kampanyası başlatıldı. 31 Mart’taki mali genel kurul için şimdiden 500 üye ‘İç Barış’ başlığı altında hazırlanan önergeyi imzaladı. İmzacılar, 2011’de ibra edilmeyen Polat hakkındaki kararın Yargıtay’da bozulduğu hatırlatılarak, oluşan küslük ve bölünmelere son verilmesi çağrısında bulundu. İmzacılar Polat ve yöneticilerinin gönlünün alınması gerektiğini belirterek, imzalanan önergeyi divan başkanlığına sunacak. Girişimi eski başkanlar Selahattin Beyazıt, Alp Yalman, Faruk Süren, Mehmet Cansun ve Dursun Özbek de destekliyor

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