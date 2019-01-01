Terim'in en kötü ilk yarısı
Galatasaray’da dördüncü dönemini yaşayan ve geçen sezon sarı kırmızlılarla yedinci kez mutlu sona ulaşan teknik direktör Fatih Terim, 2018- 19 sezonunda umduğunu bulamadı.
Sakat ve cezalılar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan, F.Bahçe derbisi sonrası yaşanan olaylar nedeniyle 10 maçtan men cezası alan ve 10 Kasım’daki Kayserispor maçından bu yana ligde ve kupada sahaya giremeyen Terim’in Galatasaray’ı ilk devreyi 29 puan ve averajla beşinci bitirdi. Lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde bulunan G.Saray son 9 lig maçında 2 kez kazanabildi.
2004'te işler iyi gitmedi ve görevi bıraktı
Takımıyla ilk yarıyı 29 puanla tamamlayan Terim, sarı kırmızılılarda geçirdiği 11 ilk yarıda (Devre bitmeden görevine son verildiği 2013-14 sezonu dahil) en kötü performansını tekrarladı. 2003- 2004 sezonuda Terim yönetimindeki Galatasaray tıpkı bu sezon olduğu gibi ilk yarıda 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle ancak beşinci olabilmiş, tecrübeli teknik adam 20 Mart 2004’te kupada Çaykur Rizespor karşısında alınan yenilgi sonrası istifa etmişti. Galatasaray Gheorghe Hagi ile tamamlanan söz konusu sezonu ancak
altıncı bitirebilmişti.
1998'de 6 puan geriden gelip ipi göğüslemeyi başardı
Terim'in şampiyon olduğu sezonlara bakıldığında bunların beşinde Galatasaray’ın ilk yarıyı da lider tamamladığı görülüyor. Terim’in Galatasaray’ı sadece iki kez geriden gelip ipi göğüsleyebildi. Sarı kırmızılı ekip 1997- 98’de üçüncü bitirdiği ilk yarının ardından 6 puan geriden gelip Fenerbahçe’yi ve Trabzonspor’u geçip şampiyon olurken bir sezon sonra yine üçüncü bitirdiği ilk yarının ardından sarı lacivertli rakibini ve Beşiktaş’ı geçip mutlu sona uzandı. Terim bir kez ilk yarıyı ikinci bitirse de o sezonlarda şampiyon olamadı; G.Saray’ın devreyi beşinci bitirdiği sezonuyla tamamlayamadı.
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