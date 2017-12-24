Terim'in eli değmiş... Hırs geri dönmüş!

İşte, Ali Naci Küçük'ün ilk yarıyla ilgili yorumları...

- Fatih Terim'in Galatasaray'ını ilk yarıda nasıl buldun?

- Galatasaray erken yediği penaltı golü ile maça başladı.

Ancak bu gol Galatasaray takımının dengesini bozmadığı gibi taraftarı ve futbolcuları ateşledi. Geriye düştükten sonra kenarda Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcuları ile daha hırslı bir Galatasaray takımı ortaya çıktı. Ve kısa sürede Galatasaray beraberliği yakaladı.

- İlk yarıda en etkili isim kimdi Galatasaray'da?

- Belhanda ve Feghouli'nin etkisiz olduğu ilk yarıda sakatlanıp oyunu terkedene kadar Rodrigues sahneye çıktı. Galatasaray takımının ofans hattında en etkili isim Rodrigues'di. Golü attı, bir tanede Gomis'e yüzde yüzlük pozisyon oluşturdu. İkinci yarıda Galatasaray'ın galibiyete uzanması adına Feghouli ile Belhanda'nın daha fazla sorumluluk alıp öne çıkması gerekli.

- Aksayan nelerdi sarı kırmızılı takımda?

- Galatasaray'ın aksayan ve en problemli bölgesi iki beki oldu.

Linnes ve Denayer kötü bir 45 dakikaya imza attı. Linnes ile Denayer çok adam kaçırdı ve bu durumda Göztepe'nin tehlikeli ataklar geliştirmesine neden oldu.