Terim'in dediği oldu! Gökhan Gönül...
Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ali Naci Küçük, dev derbinin ilk yarısını değerlendirdi...
İşte, Ali Naci Küçük'ün yorumları...
- Galatasaray'ı şampiyonluk derbisinde öne geçiren golü Nagatomo'ya yazmak gerekli! O kadar iyi koşu yapıp pas attı ki ceza sahasında kim olsa o top gol olacaktı. Ama önemle belirtmek gerekli o gol Fernando'nun hakkıydı. Sezon boyunca o kadar önemli işlere imza attı ki Fernando! Hep perde arkasında, yardımcı oyuncu olarak çalıştı. Bir kez de başrole çıkmak onun hakkı oldu.
- Fatih Terim, hafta boyu Beşiktaş'ı çok iyi çalıştı ve oyuncularına nasıl galip geleceklerini anlattı! Beşiktaş'ı durdurmanın yanı sıra Terim galibiyet adına verdiği taktiklerde "Beklerin arkasına özellikle de Gökhan'ın kanadından oynayın" demişti. Ve Nagatomo görevini yaptı. İkinci yarıda da Galatasaray, Gökhan'ın kanadına yüklenecektir.
- Galatasaray ilk yarıyı önde kapattı. Ancak Beşiktaş'ta yabana atılacak bir rakip değil... Galatasaray'ın mutlaka ve mutlaka galibiyet adına rahatlaması için 2.golü bulması gerekli... Beraberliğin iki takıma da yaramayacağı maçta Galatasaray için Feghouli ve Belhanda'nın sahneye çıkması, Sinan'ın da 60'dan sonra oyuna girmesi gerekli.
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