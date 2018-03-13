Terim’in 19. yıl seferberliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTerim’in 19. yıl seferberliği
Spor Arena Terim’in 19. yıl seferberliği
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:'Şeytan'a pabucu ters giydirdiler! Cengiz Ünder çeyrek finalde...

Spor Arena
Al NACİ KÜÇÜK
13.03.2018 - 23:08, Son Güncelleme:

Terim’in 19. yıl seferberliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terim’in 19. yıl seferberliği

Maç gününe kadar oyuncularla birebir görüşecek.

1- Takımına izin verdiği gün bile kendisi Florya’dan ayrılmayan Fatih Terim, cuma gününe kadar da tesislerde kalacak

2- Tecrübeli teknik adam bir ilke daha imza atarak derbinin son taktik çalışmasını taraftara açacak. İdman statta

3- Terim, 3 aylık sakatlığını atlatan ve Karabük karşısında 30 dakika oynayan Fernando’yu derbide ilk 11’e alacak

2011-12 sezonunda Kadıköy’de şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şimdi de 19 yıllık galibiyet özlemine son vermek için  Florya’ya kapandı!

Terim, Fenerbahçe’yi yenip 3 puan almak için bir dizi tedbir ve karar aldı. Terim ilk iş olarak tarihi bir karara aldı ve ilk kez son taktik idmanını taraftara açmayı kararlaştırdı. Terim bunun için de idmanı Florya’dan Türk Telekom Stadyumu’na aldı. İşte Terim’in derbide zafer için yaptığı plan.

BU KEZ DURSUN ÖZBEK’İN OTELİ SEÇİLMEDİ

2012’DEKİ OTEL TAKTİĞİNİ YİNE UYGULAYACAK

1- G.Saray, 2011-12’de Kadıköy’de şampiyonluk kupasını kaldırmadan önce eski başkan Dursun Özbek’in sahibi olduğu Point Hotel’de kampa girmişti. Terim bu kez de kamp yerini değiştirip, Florya’dan Zorlu Center’daki Raffles Otel’e aldı. Takım, Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlarla bulaşacağı son idmandan sonra  otele geçip derbi için kampa girecek.

Böylece maç günü daha az yolculuk yapılacak ve trafiğe de daha az girilecek. Florya’dan yapılan uğurlamalarda gecikmeler yaşanabiliyordu.

YARDIMCILARIYLA BİRLİKTE DIŞARIYA KAPANDILAR

İZİN YOK, 7/24 TESİSLERDE SADECE DERBİ ÇALIŞIYOR

2- FATİH Terim, pazartesi günü tüm takıma izin verirken kendisi  yine Florya’daydı. Terim, yeniden göreve geldiğinde masraflarını kendisi karşılayarak, Florya’da tadilatını yaptığı tesisteki konuta geçti. Tecrübeli teknik adam, konsantrasyonunun bozulmaması için yardımcılarıyla birlikte cuma gününe kadar Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki konutta kalacak.

Fatih Terim, hafta boyunca oyuncularla hem toplu hem de birebir görüşerek taktiksel ve motivasyon çalışmaları yapacak.

SELÇUK İNAN’IN YANINDA DONK DEĞİL, FERNANDO

KOCAMAN’IN SERT ORTA SAHASINA KARŞI TEDBİR

3- TERiM diğer yandan da derbi kadrosunu kafasından şekillendirmeye çalışıyor. Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra sadece Karabük deplasmanında 30 dakika forma giyen Fernando, Fenerbahçe derbisine Donk’un yerine ilk 11’de başlayacak. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’nin orta alandaki fiziksel direncine karşı güçlü kalmak için bu kararı aldı. 3 ay sonra ilk 11’de oynayacak olan Fernando’nun üst düzey maçlardaki tecrübesi de onun seçilmesinde önemli bir etken oldu.

DERBiNiN HAKEMiNE DAiR DE OLUMSUZ GÖRÜŞ BELiRTiLMEYECEK

PAROLA: SAKİN KAL GERİLİMDEN UZAK DUR

Galatasaray cephesi, Fenerbahçe derbisi öncesi ortamı gerecek söz ve davranışlarda bulunmayacak. Sarı kırmızılılar, ne tür gelişme olursa olsun, tartışmalara asla girmeyecek.

4-  GALATASARAY, derbi öncesi gerilimden uzak duracak. Sarı kırmızılı teknik heyet ve yönetim kurulu, son yıllarda derbiler öncesinde rakip kulüpler arasında yaşanan tartışmalara ve söz düellolarına bu kez karşılık vermeyecek. Sarı kırmızılılar, herhangi bir tartışmanın yaşanmaması için ellerinden geleni yapacak.

F.BAHÇE KONUŞSA DA...

Galatasaray cephesi, ne tür bir gelişme olursa olsun Fenerbahçe derbisi ile alakalı sessiz kalacak ve sadece karşılaşmaya konsantre olacak.  Sarı lacivertlilerden bazı açıklamalar gelse dahi bu tavır korunacak.

Sarı kırmızılılar kendileri de tartışma ya da gerginliğe neden olabilecek söz ve davranışlardan uzak duracak.  Kısacası Galatasaray’ın derbi sloganı ‘sakin kal’ olacak. Yarın açıklanacak olan derbinin hakemi konusunda da sarı kırmızılı cephe herhangi bir olumsuz yorumda bulunmayacak.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Manchester United Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Roma Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenecek? Gözler Cengiz Ünder'de!

Semahat Özdoğan kimdir nerelidir? Yayında kısa bir prova yaptı