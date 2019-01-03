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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
03.01.2019 - 19:59, Son Güncelleme:

Terim'den yalan haberlere ifşa! 'Hayatınızdan çıkarın'

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Terim'den yalan haberlere ifşa! 'Hayatınızdan çıkarın'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Garry Rodrigues’in son durumu ve kulübün transfer politikası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rodrigues’in transferine onay verdiklerini ve anlaşma sağlandığı takdirde kendisine veda edeceklerini belirten Fatih Terim ayrıca Falcao, Luiz Felipe, Emre Mor, Miranda ve Smolov isimlerinin gerçeği yansıtmadığını da ifade etti.

"ARAMIZA KATILACAK OYUNCULAR VAR"

Sezon başından bu yana kadroyu iyileştirme çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Fatih Terim, "Sezon başlamadan takımımızın mevcut kadrosu ile ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi ve hatta jokerlerimizi çalışmıştık. Sezon başladıktan sonra da günlerce, gecelerce çalışarak bir liste hazırladık. Bu oluşturduğumuz listede belirlediğimiz oyuncuları da takımlarında izlemeye devam ettik bu süreç boyunca. Bu isimlerden oluşan listeyi de yaklaşık 2 ay önce verdik. Hazırladığımız ihtiyaç listesinde görüşmeleri süren ve hatta aramıza katılacak oyuncular da var. Örneğin, Rodrigues’e görüşmesi için izin verdim. Sonucu nedir henüz bilmiyoruz ama anlaşma sağlanırsa vedalaşacağımız isimlerden bir tanesi de Garry" dedi.

"SOSYAL MEDYA BU KONUDA SABIR SINIRLARINI ZORLAMAYA BAŞLADI"

Birçok bölgeye transfer yapmayı planladıklarını söyleyen Terim, şöyle konuştu: "Olmazsa olmazımız forvet ve stoper mevkilerinin dışında bir kanat ve orta saha oyuncusunu da takıma dahil edebiliriz. Zaten bu anlaşmalar oldukça da resmi kanallarımızdan Galatasaraylılara ve futbolseverlere açıklanacaktır. Falcao, Luiz Felipe, Emre Mor, Miranda ve Smolov gibi isimler duyuyorum ve okuyorum. Özellikle sosyal medya bu konuda sabır sınırlarını zorlamaya başladı. Önceki transfer döneminde eğer böyle devam ederlerse kendilerini ifşa edeceğimi söylemiştim. Buradan taraftarlara sesleniyorum, bu hesaplar sizi aldatıyor. Bu ve benzeri insanları hayatınızdan çıkarın. Çünkü size iyilik yapmıyorlar. Bu kişiler gerçekten Galatasaraylı iseler duydukları söyledikleri insanları ifşa etsinler."

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