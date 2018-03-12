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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriTerim'den tarihi idman kararı!
Futbol Terim'den tarihi idman kararı!
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Sıradaki Haber:Neustadter'e milli davet

Futbol
12.03.2018 - 16:19, Son Güncelleme:

Terim'den tarihi idman kararı!

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Terim'den tarihi idman kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılacak son taktik antrenmanı Türk Telekom Stadyumu'na aldı ve taraftarına da açtı.

Kadıköy Şükrü Saracoğlu'nda 2011-12 sezonunda şampiyonluk kupası kaldıran ve bu kez yıllık galibiyet hasretine son vermek isteyen Fatih Terim sürpriz bir uygulamaya gitti.

Futbolcularının taraftarının desteği ile Kadıköy'de galibiyete odaklanması, motive olması adına Terim son çalışmayı eşine hiç görülmemiş şekilde basına da seyircisine de açtı.

Oyuncularının üzerinde oluşacak baskıyı da bu şekilde atmayı planlayan Terim'in düşüncesine göre Yıllar sonra taraftarına açık bir antrenman gerçekleştirecek olan Galatasaray takımı, Fenerbahçe derbisine bu moralle gidecek.

16 Mart Cuma günü saat 19:00'da yapılacak son antrenmana GS Store'dan 19.05 TL alışveriş yapan yada Galatasaray Stadyum Müzesi bileti alan taraftarlar girebilecek.

Ayrıca Türk Telekom Stadyumu'nda kombinesi olan taraftarlarda Galatasaray antrenmanını izleyebilecek.

 

"Sinan Gümüş çok yetenekli bir çocuk"

Fatih Terim'den Sinan Gümüş açıklamasıGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın kendileri için zorlu geçtiğini söyledi. Terim maçın yıldızı Sinan Gümüş içinse şu ifadeleri kullandı: "Linnes ve Sinan değişikliğini tasvip etmeyen çok kişi olmuştur. Sinan gol atarsa, Linnes sağdan çok iyi bindirirse ben haklı çıkmamalıyım. Teknik adam bir şey yapıyorsa, muhakkak bildiği vardır. Mariano haftaya oynayamayacak ve ikinci sarı kartı da görebilirdi. Daha önemlisi, haftaya Allah nasip edere Linnes oynayacak ve onu da hazır tutmak lazım. Cevabım bu. Sinan'a gelince, takımımızın tek solak oyuncusu. Hakikaten yetenekli bir çocuk. Konuştuk ve yeteneğinin teoride olmamasını diledim. Bir sene daha mukavelesi var. O zamana kadar bizim kendisine yeni mukavele önermemizi sağlamalı. O da çok çalışıyor. Sahanın içinde her şeyi yapabilecek yetenekte. Şu anda Yasin'in önünde ve ben de onu tercih ettim. Aslında Yasin'i 35-37 dakika aralığında sokabilirdim ama oyun iyi gitmeye başladı ve vazgeçtim. Sinan'ın da diğer çocukların da taraftara ihtiyacı var. Aşağı yukarı 12-13 oyuncu 30 yaş üzeri ve gençlere sahip çıkmalıyız. Sinan'ın daha iyi işler yapacağını düşünüyorum" dedi.
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