Terim'den tarihi idman kararı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılacak son taktik antrenmanı Türk Telekom Stadyumu'na aldı ve taraftarına da açtı.
Kadıköy Şükrü Saracoğlu'nda 2011-12 sezonunda şampiyonluk kupası kaldıran ve bu kez yıllık galibiyet hasretine son vermek isteyen Fatih Terim sürpriz bir uygulamaya gitti.
Futbolcularının taraftarının desteği ile Kadıköy'de galibiyete odaklanması, motive olması adına Terim son çalışmayı eşine hiç görülmemiş şekilde basına da seyircisine de açtı.
Oyuncularının üzerinde oluşacak baskıyı da bu şekilde atmayı planlayan Terim'in düşüncesine göre Yıllar sonra taraftarına açık bir antrenman gerçekleştirecek olan Galatasaray takımı, Fenerbahçe derbisine bu moralle gidecek.
16 Mart Cuma günü saat 19:00'da yapılacak son antrenmana GS Store'dan 19.05 TL alışveriş yapan yada Galatasaray Stadyum Müzesi bileti alan taraftarlar girebilecek.
Ayrıca Türk Telekom Stadyumu'nda kombinesi olan taraftarlarda Galatasaray antrenmanını izleyebilecek.
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