Terim'den şampiyonluk formülü! Kadıköy...
Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamlayan Galatasaray ikinci yarıya Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatya maçlarıyla başlayacak. Sarı kırmızılı takımın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim oyuncularına yaptığı konuşmada ilk 5 maçın önemine vurgu yaparken, "Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemiyorum" dedi.
Hazırlık kampının ikinci bölümünü Antalya'da geçiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını şampiyonluk için motive ediyor.
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Teknik direktör Fatih Terim, 15 puanla lige başlamalarının şampiyonluk yolunu da açacağına inanırken "İlk 5 maçımız çok önemli. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemiyorum'' diyerek oyuncularını motive etmeye başladı.
Sivasspor'la arasında 10 puan fark olan Galatasaray, geçen sezon 8 puan geriden gelip Başakşehir'in önünde şampiyon olmuştu. Zirvedeki takımların birbirleriyle karşılaşacağı ilk 5 haftada kolay bir fikstüre sahip olan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda Yukatel Denizlispor, H.K. Kayserispor ve Btc Turk Yeni Malatya'yı konuk edecek, deplasmanda İ.H. Konyaspor ve Kasımpaşa ile karşılaşacak. (Sabah)
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