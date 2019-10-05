Terim'den olay itiraf: Kendime...

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Bugün kaybetseydik de istediğimiz, Galatasaray gibi oynasaydık. Beni en çok üzen şey bu." dedi.



Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği karşısında kötü oynadıklarını belirterek, futbolcularını eleştirdi. Futbolcularının Galatasaray'a yakışmayan bir oyun sergilediğinin altını çizen Terim, "Sadece istemekle olmuyor. Almasını da bilmek lazım, puanı da galibiyeti de. Biz bugün sadece istedik, bazıları için pek de sanmıyorum. Salı günü istekli, kaybettiği zaman bile alkışlanan bir takım vardı. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu tempodan sonra bir dalgalanma bekleyebilirsiniz ama bugünkü gibi bir tablo mümkün değil beklemem." diye konuştu.

Terim, Gençlerbirliği'nin de hakkının yenmemesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İyi mücadele ettiler. Bizden daha çok koştular, savaştılar. Kendilerini tebrik ederim ama bugün salıdan sayarsak 5. gün. Rotasyon yapmayı da düşünmedim ama demek ki doğru bir karar değilmiş. Bizim takımlarımız hep savaşan, oyunu oynayan, ileride çok pozisyon bulan, baskı yapan... Bugün bunların hiçbirinden esinti yoktu. Buna ciddiyetsizlik, önemsememek diyebilirsiniz ama hiçbir futbolcunun böyle bir hakkı yok. Ben salı günü oynadım, yorgunum, gelirsin söylersin oynamazsın. Çıktıktan sonra böyle davranmaya kimsenin hakkı yok. Ekran başında hoca bunu oyuna alsa... Mevzu bu değil, o işin teori kısmı. Bir de pratik kısmı var. Çeneyle olmuyor, sahada uygulamak lazım. Konsantrasyon sıfır, mücadele yok, (futbolcular) bitse de gitsek gibi bir atmosfer içinde. Bizim de bu öz eleştiriyi yapmamız lazım, hoşlanmadım."



"Biraz da ceza almayanlar konuşsun"



"Ümit ederim bu son olur." diyen Terim, "Muhakkak paylaşamadığımız, anlatamadığımız, anlatmamız gereken bir sürü şey olabilir. Bugün kaybetseydik de istediğimiz, Galatasaray gibi gibi oynasaydık. Beni en çok üzen şey bu." ifadelerini kullandı.

Terim, penaltı pozisyonu hakkında konuşmak istemediğini belirterek, "O konuda konuşmak istemiyorum. Ben konuştuğum zaman ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun." dedi.



"Milli takım arasında yara saramayız"



Milli aranın kendilerine yaramadığına işaret eden Terim, "Biz arada yaralanıyoruz. Afrika, Güney Amerika'ya giden oyuncularımız var. Biz milli takım arasında yara saramayız. Yarın 8-10 kişiyiz. Milli takıma oyuncu göndermeyen takımlar için harika bir imkan, bizim için değil." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, "Neleri değiştirmeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna "Yakında hepsini görürsünüz. Benim oyuncularıma yakışmadı. Ocak ayına kadar Galatasaray da bu sabrı gösterecek." yanıtını verdi.

Selçuk İnan'ın ilk 11'de maça başlamasının sosyal medyada eleştirilmesiyle ilgili soru üzerine Terim, "Sosyal medyaya göre hareket etmiyoruz. Takımı da ona göre yapmıyoruz. Eleştiriler olabilir, benim seçimim öyleydi. Ben de hata yapabilirim, ben de insanım." şeklinde konuştu.

Terim, hakem Halil Umut Meler'in perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçı yönettiğine dikkati çekerek, "Aklım almadığı için size soracağım. Norveç'te Halil Umut Meler hocamız maç yönetti. Cuma sabahı ordan bindi, bugün cumartesi. Yorgun argın... Başka hakem kalmadı herhalde." diyerek sözlerini tamamladı.