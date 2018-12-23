Terim'den merak uyandıran tweet
Fatih Terim'in son paylaşımı iki farklı şekilde yorumlandı
1-) G.Saray’a gelişinin 1. yılını kutladı ve camiayı bütünleşmeye çağırdı.
2-) ‘Her istediğini yaptık’ diyen başkan Cengiz’e gönderme yaptı, ‘Bana sağlanan imkanlarla bu kadarını yapabilirim’ mesajını verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim önceki akşam saat 19:05’te kişisel Twitter hesabından çok ses getiren bir tweet attı. İngilizce, ‘What can i do sometimes?’ (Bazen ne yapabilirim) mesajını yazan Terim, bu sözlerin yanına hashtag olarak ‘#1likte’ ifadesini yazdı. Twitter hesabını pek kullanmayan tecrübeli teknik adamın bu tweeti büyük merak uyandırdı ve iki farklı şekilde yorumlandı. İlk 24 saatte 42 bin retweet, 115 bin beğeni alan bu ilginç tweet için yapılan yorumlar şöyle:
GALATASARAYLILARA KENETLENİN ÇAĞRISI
1-) Tweetin atıldığı 21 Aralık 2018 tarihi Fatih Terim’in Galatasaray’ın başına dördüncü defa gelişinin 1. yıldönümü idi. Başarılı teknik adam o gün sarı kırmızılı kulübe transferini ‘Nerede kalmıştık’ şeklinde tweet atarak ilan etmişti. Fatih Terim önceki günkü tweeti ise Galatasaray’a dönüşünün 1. yıldönümünü hatırlatıp kutlamak için gönderdi. ‘#1likte’ ifadesiyle de tüm Galatasaray camiasını birlik beraberlik içinde hareket etmeye çağırdı.
CENGİZ'DEN "DOĞRU İSİMLER" VURGUSU
2-) Terim’in, ‘Bazen ne yapabilirim’ ifadesi esasında başkan Mustafa Cengiz’e bir gönderme... Cengiz’in önceki günkü, “Bugüne kadar teknik heyetin isteyip de karşılamadığımız bir talebi olmadı. Teknik heyetin tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde, kesinlikle ‘hayır’ demeyiz. Bütün mesele, seçtikleri isimlerin doğru olması” şeklindeki açıklaması yankı uyandırmıştı. Terim bu tweetle, “Bana verilen imkanlarla bu kadarını yapabilirim” mesajını verdi.
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