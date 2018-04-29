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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
29.04.2018 - 19:34, Son Güncelleme:

Terim'den Linnes yorumu: "Ayağı resmen oyulmuş"

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Terim'den Linnes yorumu: "Ayağı resmen oyulmuş"

Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Mariano ise 21. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti. martin Linnes'in de ayağındaki derin yara maç sonu ortaya çıktı.

TT Stadı'nda oynana Galatasaray - Beşiktaş maçında zorunlu bir değişiklik yapıldı. Sağ kasığından sakatlanan Mariano, 21. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brezilyalı futbolcu yerine Martin Linnes oyuna dahil edildi.

Younes Belhanda ise ilk yarıda gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Faslı oyuncu Akhisarspor -Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.

Martin Linnes'in ayağında derin bir krampon yarası olduğu görüldü.

Fatih Terim Linnes'in durumu ile ilgili maç sonunda, "Nazarım değidi galiba, birinin ayağında yara, diğerinde de krampon deliği var. Ayağı oyulmuş resmen. İki tane çok iyi profesyonel sağ bekimiz var. Yuto'yu söylemedim zaten. Sahaya ruhunu, karakterini, tekniğini, her şeyini ortaya koyuyor." diye konuştu. 

Terimden Linnes yorumu: Ayağı resmen oyulmuş

NEGREDO YÜZDE YÜZLÜK GOL KAÇIRDI, DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 20. dakikasında Beşiktaş golle burun buruna geldi. Jason Denayerin büyük hatasında Alvaro Negredo kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. İspanyol golcü müsait pozisyonda topu auta gönderdi. Pozisyondan 2 dakika sonra Galatasaray Fernando ile maçın ilk golünü buldu. Alvaro Negredo ilk yarıda ayak bileğinden sakatlanarak yerine Jeremain Lens'e bıraktı.

Galatasaray ve Beşiktaş TT Stadyumu'nda!Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de karşılaşacağı Beşiktaş maçı için kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ayrıldı. Galatasaray’ı maç öncesinde taraftarlar destek vermek için tesislere akın etti. Taraftarlar, takımı tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde uğurladı. Beşiktaş kafilesi ise Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden stada gitmek üzere hareket etti. Kafileyi çok sayıda taraftar tesislerin önünde coşkuyla uğurladı.
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