Terim'den Linnes yorumu: "Ayağı resmen oyulmuş"
Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Mariano ise 21. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti. martin Linnes'in de ayağındaki derin yara maç sonu ortaya çıktı.
TT Stadı'nda oynana Galatasaray - Beşiktaş maçında zorunlu bir değişiklik yapıldı. Sağ kasığından sakatlanan Mariano, 21. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brezilyalı futbolcu yerine Martin Linnes oyuna dahil edildi.
Younes Belhanda ise ilk yarıda gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Faslı oyuncu Akhisarspor -Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.
Martin Linnes'in ayağında derin bir krampon yarası olduğu görüldü.
Fatih Terim Linnes'in durumu ile ilgili maç sonunda, "Nazarım değidi galiba, birinin ayağında yara, diğerinde de krampon deliği var. Ayağı oyulmuş resmen. İki tane çok iyi profesyonel sağ bekimiz var. Yuto'yu söylemedim zaten. Sahaya ruhunu, karakterini, tekniğini, her şeyini ortaya koyuyor." diye konuştu.
NEGREDO YÜZDE YÜZLÜK GOL KAÇIRDI, DEVAM EDEMEDİ
Mücadelenin 20. dakikasında Beşiktaş golle burun buruna geldi. Jason Denayerin büyük hatasında Alvaro Negredo kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. İspanyol golcü müsait pozisyonda topu auta gönderdi. Pozisyondan 2 dakika sonra Galatasaray Fernando ile maçın ilk golünü buldu. Alvaro Negredo ilk yarıda ayak bileğinden sakatlanarak yerine Jeremain Lens'e bıraktı.
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