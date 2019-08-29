Terim'den kura yorumu! "Biz buna hazırız"
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'na düşen ve PSG, Real Madrid gibi devlerle mücadele edecek olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, konuştu.
Terim'in açıklamaları şöyle:
"Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik. Herkes yer gösteriyor ama onların da kolay olmadığı bir gerçek. Galatasaray takımına, camiasına hayırlı olsun bu kura. Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak, o müziği duymak, bu kuraya hazırlanmak, herkesin içinin kıpır kıpır olması bile çok güzel. PSG, bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Geçen seneki kayıptan sonra daha iyi hazırlanacakladır. Real Madrid'i söylemiyorum bile. Turnuvanın favorileri sayılsa, ikisi onlar onlar. Galatasaray olarak kendimizi iyi hazırlayacağız ve mücadele edeceğiz. Sonuç ne olur, bilmiyoruz. Ancak eni iyisini yapmaya çalışacağız. Kendimizi göstermeye çalışacağız. Biz buna hazırız. Galatasaray'a ve camiaya hayırlı olsun"
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