Terim’den kupa ödülü
LİGDE 2-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçının ardından oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında rotasyona giden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir mevkii hariç Antalyaspor maçının 11’ini belirledi.
Terim’in Konya karşısında görev yapan isimlerden en çok Serdar Aziz, Gomis, Belhanda ve Selçuk İnan’ı beğendiği, takımda alternatifleri olan bu oyuncuların Antalya maçında ilk 11’de oynayacağı belirtildi.
Kalede Carrasso, defansta Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, kanatlarda Feghouli, Rodrigues, orta alanda Selçuk, Belhanda, forvette de Gomis’i oynatacak olan Terim, sadece defansif orta saha pozisyonunda kimi oynatacağına karar veremedi.
Dünkü taktik idmanında as takımda Donk ve Tolga’yı dönüşümlü olarak deneyen Fatih Terim, iki oyuncudan birine ilk 11’de görevlendirecek. Son kararını bugün verecek olan Terim’in, defansif oyunda daha etkili olduğunu düşündüğü Donk’u oynatması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle