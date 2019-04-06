Terim'den itiraf! "Oyundan alacaktım ama..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTerim'den itiraf! "Oyundan alacaktım ama..."
GeriFutbol Terim'den itiraf! "Oyundan alacaktım ama..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
06.04.2019 - 22:09, Son Güncelleme:

Terim'den itiraf! "Oyundan alacaktım ama..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terim'den itiraf! "Oyundan alacaktım ama..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından konuştu. Marcao'nun derbide cezalı duruma düşmesine de değinen deneyimli hoca, "Açıkçası Henry 3. golü atabilse hem Henry'yi hem Marcao'yu hem de Linnes'i aynı anda oyundan çıkaracaktım; ama atamadı, olsun." diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, maçta iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek, "İstemesini bildiğimiz kadar almasını da bildiğimizde futbolun tadı güzel oluyor. Bugün bizim açımızdan öyle oldu. Özellikle son bölgede kupa maçında yeteri kadar pozisyon üretememiştik, bugün eksiklikleri tamamladık. Takımımı yürekten kutluyorum. Her bölümde oyunun hakimiydik. Kalemize ilk şut, yarım saat sonra geldi. Seyredenler de keyif almıştır. Çok daha farklı olabilirdi, kaybetmeden gidebilmek önemli." diye konuştu. Fatih Terim, müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao'nun Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak olmasıyla ilgili soruyu şöyle cevapladı: 

"Galatasaraylılar bugün takımlarıyla gurur duymalılar. Ben de Luyindama ve Marcao'nun Fenerbahçe derbisinde olmasını isterdim ama 2-0 öndeyken, kaleye 50 metre mesafede o faulü yapmayacaksın. Başkalarına kabahat bulurken, kendi oyuncularımıza da bulalım. Sarı kart konusunda emin değilim ama faul. Hayatımız boyunca hep aynı 11'ler ile oynamayacağız. Zaman zaman krizlerden yeni oyuncular çıkacak. Belki hiç beklemedikleri bir oyuncu stoperde oynayacak. Belki Ahmet ya da Semih oynayacak. Her şerde bir hayır vardır. Haftaya derbi var, en güçlü bölgelerimizden birinin zayıflamasını kimse istemez. Luyindama ve Marcao olmayacak ama oturup karalar bağlamayacağız."
Fatih Terim, sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo'nun adaptasyon çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Yuto'yu ben de özledim. Takımımız için çok önemli. Süre azaldı, Fenerbahçe maçına yetişebilir. En kötü ihtimalle kadroda bizimle olacaktır." ifadelerini kullandı.

 

G.Sarayda derbi öncesi büyük şok
G.Saray'da derbi öncesi büyük şok!

"Diagne'nin daha iyi işler yapacağına inanıyorum"

Fatih Terim, Senegalli futbolcuları Mbaye Diagne'nin son maçlarda daha iyi oynadığını anlatarak, "Sonuç itibarıyla Diagne gol atacak. Gol attığı sürece daha başarılıdır. Gol attıkça daha da moral bulacak. Seyircinin ona desteği var. Bugün baktığımızda gol kralı zaten. Daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Santrforunuz ne kadar iyi oynarsa oynasın, seyirci daima gol bekler. Bugün hem gol attı hem de pozisyona girdi. Diğer maçlara nazaran daha iyiydi." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli teknik adam, kazandıkları ikinci penaltıyı Younes Belhanda'nın kullanmak istemesiyle ilgili soruya, "Bizim dışımızda gelen bir şey. Belhanda atmak istedi. Maçtan sonra herhangi bir şey yoktu. Biz de bir şey olmaz, hallederiz." cevabını verdi.

"Gideceğiz aslan gibi oynayıp, geleceğiz"

Fatih Terim, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları maçın iki taraf için de çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu maçla ilgili Galatasaray camiasına bir mesaj vermemize gerek yok. Zaten bakış açımızın ne olduğunu biliyorlar. Puanın dışında rekabetten gelen bir önemi var. İki taraf için de çok önemli bir derbi. Galatasaray-Fenerbahçe maçı nerede olursa olsun daima ilgi çekici olmuştur. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Eksiğiz ama sonuçta bir 11 ile çıkacağız. Galatasaraylıların bize güvenmesi kadar doğal bir şey olamaz. Gideceğiz aslan gibi oynayıp, geleceğiz."

Tecrübeli teknik adam, altyapıya büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Bugün 21 yaş altı takımımızın maçındaydım. Altyapı bizim için çok önemli. Altyapımız çok iyi bir ivme yakaladı. Her elemanımız kendi dalında çok çalışkan. Altyapıda aşama yaparak gitmemiz gerekiyor. Yakında yapacağımız bir toplantıda önümüzdeki yıl bizimle devam edecek oyuncuları tespit edeceğiz. Arada sürprizler de olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Juventus'u Milan da durduramadı

Drogba: "1 yıllık kontrat verin, bedava oynarım"

Eskişehirspor 6 maç sonra güldü

Manchester City kupada finalde