Terim'den itiraf! "Oyundan alacaktım ama..."

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, maçta iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek, "İstemesini bildiğimiz kadar almasını da bildiğimizde futbolun tadı güzel oluyor. Bugün bizim açımızdan öyle oldu. Özellikle son bölgede kupa maçında yeteri kadar pozisyon üretememiştik, bugün eksiklikleri tamamladık. Takımımı yürekten kutluyorum. Her bölümde oyunun hakimiydik. Kalemize ilk şut, yarım saat sonra geldi. Seyredenler de keyif almıştır. Çok daha farklı olabilirdi, kaybetmeden gidebilmek önemli." diye konuştu. Fatih Terim, müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao'nun Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak olmasıyla ilgili soruyu şöyle cevapladı:

"Galatasaraylılar bugün takımlarıyla gurur duymalılar. Ben de Luyindama ve Marcao'nun Fenerbahçe derbisinde olmasını isterdim ama 2-0 öndeyken, kaleye 50 metre mesafede o faulü yapmayacaksın. Başkalarına kabahat bulurken, kendi oyuncularımıza da bulalım. Sarı kart konusunda emin değilim ama faul. Hayatımız boyunca hep aynı 11'ler ile oynamayacağız. Zaman zaman krizlerden yeni oyuncular çıkacak. Belki hiç beklemedikleri bir oyuncu stoperde oynayacak. Belki Ahmet ya da Semih oynayacak. Her şerde bir hayır vardır. Haftaya derbi var, en güçlü bölgelerimizden birinin zayıflamasını kimse istemez. Luyindama ve Marcao olmayacak ama oturup karalar bağlamayacağız."

Fatih Terim, sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo'nun adaptasyon çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Yuto'yu ben de özledim. Takımımız için çok önemli. Süre azaldı, Fenerbahçe maçına yetişebilir. En kötü ihtimalle kadroda bizimle olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Diagne'nin daha iyi işler yapacağına inanıyorum"

Fatih Terim, Senegalli futbolcuları Mbaye Diagne'nin son maçlarda daha iyi oynadığını anlatarak, "Sonuç itibarıyla Diagne gol atacak. Gol attığı sürece daha başarılıdır. Gol attıkça daha da moral bulacak. Seyircinin ona desteği var. Bugün baktığımızda gol kralı zaten. Daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Santrforunuz ne kadar iyi oynarsa oynasın, seyirci daima gol bekler. Bugün hem gol attı hem de pozisyona girdi. Diğer maçlara nazaran daha iyiydi." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli teknik adam, kazandıkları ikinci penaltıyı Younes Belhanda'nın kullanmak istemesiyle ilgili soruya, "Bizim dışımızda gelen bir şey. Belhanda atmak istedi. Maçtan sonra herhangi bir şey yoktu. Biz de bir şey olmaz, hallederiz." cevabını verdi.

"Gideceğiz aslan gibi oynayıp, geleceğiz"

Fatih Terim, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları maçın iki taraf için de çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu maçla ilgili Galatasaray camiasına bir mesaj vermemize gerek yok. Zaten bakış açımızın ne olduğunu biliyorlar. Puanın dışında rekabetten gelen bir önemi var. İki taraf için de çok önemli bir derbi. Galatasaray-Fenerbahçe maçı nerede olursa olsun daima ilgi çekici olmuştur. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Eksiğiz ama sonuçta bir 11 ile çıkacağız. Galatasaraylıların bize güvenmesi kadar doğal bir şey olamaz. Gideceğiz aslan gibi oynayıp, geleceğiz."

Tecrübeli teknik adam, altyapıya büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Bugün 21 yaş altı takımımızın maçındaydım. Altyapı bizim için çok önemli. Altyapımız çok iyi bir ivme yakaladı. Her elemanımız kendi dalında çok çalışkan. Altyapıda aşama yaparak gitmemiz gerekiyor. Yakında yapacağımız bir toplantıda önümüzdeki yıl bizimle devam edecek oyuncuları tespit edeceğiz. Arada sürprizler de olabilir." değerlendirmesinde bulundu.