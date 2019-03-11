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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.03.2019 - 22:17, Son Güncelleme:

Terim'den itiraf! "Muslera maalesef..."

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Terim'den itiraf! "Muslera maalesef..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor'u farklı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Terim, "Üç puan aldığımız için çok mutluyum, oyuncularımı kutluyorum. İlk yarının sonunda önde olmamıza rağmen oyun kalitesi olarak çok da iyi değildik. Muslera'nın kurtardığı önemli pozisyonlar vardı. İkinci yarı oyuncularım daha iyi oynadı, zevk verdiler ve kendileri de zevk aldı. Kendileri zevk aldı diyorum çünkü attıklarından fazlasını kaçırdılar. Antalyaspor da bize tehlikeli oldu ama kaptanımız ve sahada çok güvendiğimiz kalecimiz Muslera onları maalesef önledi. Maalesef diyorum çünkü bu atakları yemememiz gerekiyordu. Teslim olmadığımız takdirde her zaman her tarafa oynayabiliriz ki öyle de yapacağız inşallah. Antalyaspor gibi kendi alanında dar duran ve özellikle 1 ve 2. bölgede rakibi çok kalabalık karşılayan bir takımı açtığımız için memnunum." ifadelerini kullandı.

"Diagne, çok dikkat çekiyor..."

Terim, Diagne ile ilgili soru üzerine, "Büyük takımda beklentisi yüksek bir vaziyette oynamak çok kolay bir şey değildir. Hele hele gol için alındıysanız ve gol de atamıyorsanız önemli bir baskı altında oynuyorsunuz demektir. Bu da çok kolay bir şey değil. Diagne belki daha çok dikkat çekiyor, daha çok oyuncuyla kendisine önlem alınıyor ve de ne olursa olsun atamadığı sürece baskı altında oynuyor." diye yanıt verdi.

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