Terim'den itiraf! "Muslera maalesef..."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor'u farklı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Terim, "Üç puan aldığımız için çok mutluyum, oyuncularımı kutluyorum. İlk yarının sonunda önde olmamıza rağmen oyun kalitesi olarak çok da iyi değildik. Muslera'nın kurtardığı önemli pozisyonlar vardı. İkinci yarı oyuncularım daha iyi oynadı, zevk verdiler ve kendileri de zevk aldı. Kendileri zevk aldı diyorum çünkü attıklarından fazlasını kaçırdılar. Antalyaspor da bize tehlikeli oldu ama kaptanımız ve sahada çok güvendiğimiz kalecimiz Muslera onları maalesef önledi. Maalesef diyorum çünkü bu atakları yemememiz gerekiyordu. Teslim olmadığımız takdirde her zaman her tarafa oynayabiliriz ki öyle de yapacağız inşallah. Antalyaspor gibi kendi alanında dar duran ve özellikle 1 ve 2. bölgede rakibi çok kalabalık karşılayan bir takımı açtığımız için memnunum." ifadelerini kullandı.
"Diagne, çok dikkat çekiyor..."
Terim, Diagne ile ilgili soru üzerine, "Büyük takımda beklentisi yüksek bir vaziyette oynamak çok kolay bir şey değildir. Hele hele gol için alındıysanız ve gol de atamıyorsanız önemli bir baskı altında oynuyorsunuz demektir. Bu da çok kolay bir şey değil. Diagne belki daha çok dikkat çekiyor, daha çok oyuncuyla kendisine önlem alınıyor ve de ne olursa olsun atamadığı sürece baskı altında oynuyor." diye yanıt verdi.
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