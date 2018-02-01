Terim'den ilginç açıklama: Para yok, emek çok

Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından transfer dönemine ve maça dair açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok bir transfer dönemi yaşadık. İhtiyacımız var mıydı? evet. Artık işin transfer dönemi bitti. Artık çıkan 11'lerin desteklenmesi gerek. Ndiaye'ye de emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Fernando da üzerinde baskı hissediyor, sadece o sakat. Doktorlardan izin alarak, Portekiz'deki doktoruna gitmek istedi, diyaloğu bizimle sürüyor. Biz İstanbul'da hadi defans yapalım da, skoru koruyalım düşüncesinde değiliz. Oradaki maç da güzel geçecektir. Mümkünse her maçı kazanmak isteyen ve bunun için bir anlayış ortaya koyan bir Galatasaray var. Hakan Balta'yı sol bek düşünmemek lazım. Sol bek oynarsa, çok acil durumlarda oynar. Yuto ile Lato, bizde 2 sol bek gibi görünüyor, korkulu rüya göstermeyecekler gibi görüyorum. 2 bekin devamlı gitmesini isteyen anlayışımızda, Hakan Balta'nın yapması zor.''