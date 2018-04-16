Terim, zekâsıyla Avcı’yı avladı

1- G.Saray-Başakşehir maçını iki hoca açısından okuduğunuzda maçı Fatih Terim mi aldı, Abdullah Avcı mı verdi?

2- Galatasaray-Başakşehir maçının sonucu ligin sonu için sizde nasıl bir öngörü oluşturdu?

3- Arda Turan, “Yuvam” dediği yerde ıslıklandı. Bir zamanlar ülkenin gözbebeğiydi. Bu hale nasıl geldi?

4- Beşiktaş vites yükselti derdibe esas rakibi G.Saray’dan ziyade tribün olacak, ne dersiniz?

5- Aykut Kocaman, “Bundan gına geldi” dediği “Savunma oynatıyor” algısını sizce neden kıramıyor?

6- Ligdeki yarışı göz önüne alırsak Kocaman ve Güneş sizce kupa maçına asılmalı mıdır?

MEHMET Y. YILMAZ:

1- MAÇI AVCI VERDİ ANCAK DONK ATILSAYDI NE KONUŞURDUK?

Bana Avcı verdi gibi geliyor. Arda denemesi bir fanteziydi. Terim, Başakşehir’in nasıl yenilebildiğini görmüş ve ona göre bir oyun kurmuş. Tabii bunu söylerken daha maçın başında Donk’un Arda’ya faulünden sonra kırmızı kart görmemiş olmasını da unutmayalım. O zaman maçın hikâyesi de tamamen değişecekti. Başakşehir kazansa ve oyun başında atılması gereken oyuncusu atılmasa neler konuşulacaktı hayal edebiliyorum.

2- HERKES PUAN KAYBEDEBİLİR İŞİ EN ZOR OLAN F.BAHÇE

Bu ligde her takım puan kaybedebilir. Başakşehir ve Fenerbahçe’nin maçları çantada keklik değil. Aynı durum G.Saray ve Beşiktaş için de geçerli. İşi en zor olan Fenerbahçe. Önündeki üç rakibinin de en azından birer maç kaybetmesi gerekiyor ki bana bu pek mümkün gibi görünmüyor.

3- BARCELONA’DAKİ YIKIM ARDA’NIN PSİKOLOJİSİNİ BOZDU

Arda’nın durumu sürpriz değil. Galatasaray tribünleri daha Galatasaray forması giyerken bile Arda’yı protesto ediyordu. Türkiye’nin her yerinde tepki görmesinin nedeni de gazeteci dövmeye kalkışması ve benzeri tutarsız davranışlarıdır. Barcelona’daki ‘yıkım dönemi’ de onun psikolojisini iyice bozdu diye düşünüyorum. İyi bir mentore ihtiyacı var. Bunu aşabilirse Türkiye’nin en yetenekli futbolcusu olduğunu bir kez daha görebileceğiz.

4- ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ GİBİ OYNAMALARI LAZIM

Galatasaray, Başakşehir’i yenerken iyi bir görüntü vermedi diye düşünüyorum ama Beşiktaş bundan faydalanabilecek mi? Beşiktaş, Galatasaray’ı yenebilir, Şampiyonlar Ligi grubundan nasıl çıktığını hatırlar ve ona göre oynarsa. Şenol Güneş’in bu maçı nasıl oynayacağı, kimleri tercih edeceği ile ilgili. Bu düzeyde takımların rakip seyirciden etkilenmeyeceğini düşünüyorum.

5- KOCAMAN, YETENEKLİ OYUNCULARI OYNATMIYOR

AYKUT Kocaman’a yönelik eleştiri savunma futbolu oynatıyor olması değil, yetenekli oyunculara sisteminin içinde rol veremiyor olması. Diğer eleştiri de maç içinde oyuncu değişiklikleri. Sivas iki farklı yenik oynarken ve artık sadece hücumu düşünürken oyuna alabileceği hızlı ve yaratıcı oyuncuları düşünmedi bile.

6- TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ

F.Bahçe için kupa artık daha önemli. Lig şampiyonluğu çok fazla değişkene bağlı, oysa bu maçı alırsa sezonu kupayla kapatacak. Yıldırım için de, Kocaman için de bir kupa gerekiyor. F.Bahçe bu maçı ciddiye alacaktır. Beşiktaş’a gelince... Elinde iki takımlık kadro olan bir hoca, “Bu maçı önemsemiyorum” deme lüksüne sahip olabilir mi?

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: Arda Turan’ın, yuvası olan Türk Telekom Stadı’nda protesto edilir noktaya gelmiş olması.

- Haftanın en iyi takımı: Galatasaray

- Haftanın en iyi teknik adamı: Fatih Terim

- Haftanın en iyi futbolcusu: Ryan Babel

- Haftanın en iyi hakemi: Fırat Aydınus

UĞUR VARDAN:

1- MAÇA ÖZEL HAMLELERDE BULUNAN KİŞİ TERİM’Dİ

TERİM, “Kayıp yaşasaydık, Denayer ve Donk tercihleri tartışılacaktı” dedi. Bu cümle Terim’in özel bir hamlede bulunduğunu açıklıyor. Avcı’da özel bir hamle görmedik, gerek de yoktu, çünkü Başakşehir oturmuş bir takım. Arda tercihi ise rakip taraftarın siniriyle oynama ve bunu psikolojik bir avantaja çevirme çabası olarak da görülebilir ama sonuç alınamadı. Emre’ye gelince; oyunda kalsaydı kırmızı görmesi büyük olasılıktı.

2- GALATASARAY MORAL KAZANDI YİNE DE 5’TE 5 YAPMALI

G.Saray, büyük bir moral-motivasyon kazandı ama son 5 maçı da alması gerektiği o kadar aşikâr ki. Beşiktaş da aynısını yapmalı. Derbi, muhtemelen sıralamayı belirleyecek. Tıpkı G.Saray-Başakşehir maçı gibi sahada iki takım olacak ama artçı sarsıntıları dört ayrı camiada hissedilecek.

3- ARDA’NIN FATİH TERİM İLE ÇATIŞMASI YANLIŞTI

Nedenler bilindik: Barcelona’nın rekabetçi ortamında var olmak yerine yerel tercihlere yöneldi ve aklı burada bir profil çizdi. G.Saray için Terim çok önemli bir figür. Bu figürle olan çatışmada da camianın kimi seçeceği çok açıktı.

4- BEŞİKTAŞ FAVORİ AMA DERBİLER SÜRPRİZE AÇIKTIR

Beşiktaş’ın kalitesi malum ama malum olan bir başka şey daha var; G.Saray’ı bu sezon kimi maçlarda stadın oynattığı. Tribün Trabzon ve Başakşehir’e karşı müthişti. Seyirci üzerine düşeni yine yapar, G.Saray’ın performansının Beşiktaş’a yetip yetmeyeceği göreceğiz. Şenol Güneş’in takımı ağır basıyor olabilir ama derbilerin sonucu, oynanmadan belli olmaz.

5- FENERBAHÇE SADECE BELLİ BÖLÜMDE HÜCUM OYNUYOR

Çünkü maç boyunca hücumcu bir karakter ortaya koymuyor, oyunun belli bölümlerinde sahne alıyor, rakibin gardını düşürüyor ve sonuca gidiyor. ‘Efektif’ oynuyor ama camianın geleneği bu ‘kısa ve öz’ görüntü yerine bütün bir oyun süresine dağılan, kazanırken göze de hoş gelen bir futbol istemek. F.Bahçe’nin genlerinde Didi’den beri bu mantalite var, ama modern zamanlar için Kocaman haklı. Günümüz futbolunda böylesi bir anlayışa da hayat hakkı var, tabii F.Bahçe özelinde bunu şöyle bir ön koşulla taçlandırmak gerekiyor; ‘mutlu son’a ulaşıldığı sürece.

6- İKİ HOCANIN YERİNDE OLSAM ÇOK FAZLA ÖNEMSEMEM

Ben olsam çok önemsemezdim. Olası bir sinir harbinin doğuracağı sonuçların, lig yarışında geride kalan beş maçlık maratonu da etkileyeceği çok açık. İki takım açısından da asları dinlendirip sezon içinde daha az şans bulan isimlerle sahaya çıkmak bence en mantıklı hamle olur.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: Yılmaz Vural’ın futbolcusunun boğazına sarılması. Böyle bir hoca benim için yok hükmündedir.

- Haftanın en iyi takımı: Galatasaray

- Haftanın en iyi teknik adamı: Fatih Terim

- Haftanın en iyi futbolcusu: Mariano - Babel

- Haftanın en iyi hakemi: Fırat Aydınus

UĞUR MELEKE

1- MAÇI KAZANAN TERİM’DİR

Galibiyeti isteyen, oynamak isteyen, bozmaya değil yapmaya çıkmış tek bir takım vardı, o da G.Saray. G.Saray’ın ritim tutturduğu 20-35 arası Başakşehirliler önde peş peşe 7 faulle oyunu durdurduklarında zaten maçın öyküsü belli oldu. Sonunda da futbol oynamak isteyen taraf kazandı. Donk sempatizanı sayılmam, ama olağanüstü mahcup etti, harikaydı. O yüzden bu maçı kazanan Terim’dir bana göre.

2- SON DAKİKAYA KADAR SÜRER

Yıl boyunca ifade etmeye çalıştım, tarihin en rekabetçi sezonunu yaşıyoruz. Hesapladım, bu sezon Bayern ve PSG, her maça 1-0 mağlup başlasaydı bile şu anda lider olacaklardı. Öyle kopuk sezonlar yaşandı Avrupa’nın dev liglerinde! Bizim kalitemiz tartışılır, ama bence bu rekabetçiliğin tadını çıkaralım. Ben son dakikaya kadar yarışın nefes nefese süreceğine inanıyorum hâlâ.

3- ÖNCE KENDİNE BAKMALI

Evrenin basit bir kuralı var: “Negatif enerji yayarsanız, er ya da geç dönüp sizi buluyor”. İster karma deyin, ister Ying-Yang... İster “Eden bulur”, ister “Men dakka dukka”, ister “What goes around, comes around” olsun mottonuz... Hz. Muhammed de, Hz. İsa da, Dalai Lama da aynı şeyi söylüyorlar. Arda, etrafının temiz olmasını istiyorsa, önce kendi kapısının önünü süpürmeli. Dünyada neyi değiştirmek istiyorsanız, önce kendinizi o konuda değiştirin.

4- TARAFTARI SUSTURMALI

City-United maçına ev sahibi tam 16 puanlık farkla çıktı. PSG, son şampiyon ve lig ikincisi Monaco’yu 7-1 yenerek 5 hafta kala ipi göğüsledi. PSV de Ajax’ı farklı geçip 31’inci haftada aldı kupayı. Ligimizde böyle maçlara böyle büyük rekabetlerle giriliyor olmasının tadını çıkarmalıyız bence. Telekom Stadyumu gerçekten de bu yıl G.Saray’ın en iyi oyuncusu. G.Saray’ın gol kralı Gomis, asist kralı Telekom Stadı bana göre. Beşiktaş da bu maçı kazanmak için rakip taraftarı da susturmak zorunda.

5- EN ÇOK BERABERE KALAN

“En çok puan alan” takımı anladım da, “En çok gol atan” nasıl olacaktı onu pek anlayamadım! En çok gol atan olmaları için Akhisar’ı 9-3 yenmeleri gerekiyordu doğru hesaplıyorsam! Peki F.Bahçe’nin “Ligin en fazla berabere kalan takımı” olmasını nasıl açıklamalı? Daha da önemlisi, Aykut Kocaman’ın kişisel tarihinde acaba kaç defa “ligin en fazla berabere kalan takımının teknik direktörü” olma gururu var?

6- ALTERNATİFLERİ OYNATIRLAR

Gerçekçi olmalı... Şu anda bu kupa maçı dünyanın neresinde oynanırsa oynansın, City-United, Barcelona-Real Madrid ya da Juventus-Napoli, sahaya çıkanlar kim olursa olsun alternatif oyuncularına şans verirlerdi. Muhtemelen Aykut Kocaman ve Şenol Güneş de öyle yapacaklar; sahada Larin, Isla, Gökhan Gönül, Lens, Tolgay gibi son derece kaliteli alternatif oyuncuları göreceğiz bence.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: Emre Belözoğlu’nun kimsenin anlam veremediği garip jesti.

- Haftanın en iyi takımı: Galatasaray

- Haftanın en iyi teknik direktörü: Fatih Terim

- Haftanın en iyi futbolcusu: Ryan Babel

- Haftanın en iyi hakemi: Ali Palabıyık

MEHMET ARSLAN

1- EN İYİ TAKTİSYENİ YENDİ

Maç önü senaryo çok açıktı. Başka rakip olsa G.Saray müthiş bir baskı kurar golü bulur ve maçı koparırdı. Ama Başakşehir farklı bir takımdı. Ayağa paslarla rakibi oyundan düşürür ve maçı lehine çevirirdi. Hem iyi takım hem de en iyi taktisyen hocaya sahipti Başakşehir. Tüm sorun Terim’in nasıl çözüm üreteceğiydi. Terim 3 aşamalı mükemmel bir plan uyguladı. İki beki Mariano ve Nagatomo ile savunmada Başakşehir’in alanını daralttı. Hücumda olabildiğince genişletti. Başakşehir’i orta alana mahkûm etti. Burada da 2. plana geçip dinamik bir orta alan kullandı. 3.’sü o agresif yanını hep diri tuttu G.Saray’ın. Yani çözüm üretti ve uyguladı. Taktik anlamda Avcı buna çözüm üretemedi. Duygusal açıdan da Arda ile Emre’yi sakin tutamadı. Tek çare ikisini oyundan almak olmamalıydı. Belki doğru tercih ikisini (Sakin kalamayacaklarını hesaplayıp) 2. yarı oynatmaktı. G.Saray, Başakşehir’i, Terim de ligin en mükemmel taktisyenini (Avcı) yendi.

2- HÂLÂ DÖRT ADAYI VAR

Kaybetse G.Saray ligi 4. bitirirdi. Ama artık ipler G.Saray’da. Terim deplasman sorununa çözüm üretmelı.. Bu hafta Alanya deplasmanı var. Önündeki iki haftayı kayıpsız tamamlarsa G.Saray tünelin ucundaki ışığı görür. Bu maçın sonucu G.Saray’ı şampiyon yapmadı. Şampiyonluktan koparmadı. Şampiyonluğun hâlâ 4 adayı var.

3- İLK TAŞI EN GÜNAHSIZ ATSIN

Kimse Arda üzerinden kendini temize çıkarmasın. Arda, ülkenin en kariyerli oyuncudur. İnanılmaz başarıları var. Ama bir o kadar da hataları. Kimse kusura bakmasın futbol kamuoyunun çok iki yüzlü bir tavrı var. Bir oyuncuyu ya da teknik adamı giydiği formaya göre alkışlar ya da ıslıklar. Arda, bugün büyük takımlardan birinin formasını giyseydi o stat alkıştan inlerdi. Arda’yı eleştirenler son derece haklıdırlar çünkü üst üste hatalar yaptı. Ama eğer ona taş atacaklarsa ilk taşı en günahsız olanlar atsın. Ya da Arda kadar omuzlarında hata taşıyanları neden alkışladıklarını açıklasınlar.

4- BEŞİKTAŞ’A YETMEZ

Kesinlikle buna katılıyorum. G.Saray, Beşiktaş’ı yenecekse daha farklı ve çok daha iyi oynamalı. Şampiyonlar Ligi’nden sonra çıktıkları 6 maçın 5’ini kazanan bir takımla oynayacaklar.

5- KOCAMAN’A KATILAMAM

Bu matematik hesap ne yazık ki futbol için kullanılan ama hiçbir şey ifade etmeyen bir açıklama. Onu bakarsanız G.Saray bir maç kaybetmese durum daha farklı olurdu. Aykut Kocaman’ın bu açıklamasına katılamam. Ama bu ülkede olumsuz bir Kocaman algısı yaratıldığına olan inancım asla sarsılmaz. Bu sorunun aslında yanıtını Arda sorusunda verdim.

6- İKİSİ DE KUPAYA ASILACAK

Maça asılmak? Tabii ki asılırdım ve tabii ki iki takım ve hoca da maça asılacak. Ama ben özellikle Beşiktaş daha farklı bir kadro ile sahaya sürecek diye düşünüyorum. Yanılabilirim tabii ki. Ancak 1-2 oyuncusuna bu maçta şans vermeyebilir. Bunun dışında kıran kırana bir maç olur.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: Yılmaz Vural’ın oyuncusunun boğazına sarılması. Bu Vural’ın neden büyük takım çalıştırmadığını da açıklıyor.

- Haftanın en iyi takımı: Galatasaray

- Haftanın en iyi teknik direktörü: Fatih Terim

- Haftanın en iyi futbolcusu: Mariano

- Haftanın en iyi hakemi: Fırat Aydınus