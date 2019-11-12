Terim ve Yanal kendini sorgulamalı

Ama Ahmet Nur Çebi tüm bu tabuları yerle bir ederek, rekor bir farkla Beşiktaş’ın koltuğuna oturdu.

Sorular:

1- Galatasaray, belki de sezonun en geçerli futbolunu Gaziantep’e karşı oynadı ve kazandı. Dünkü manşetler, Terim’in 3-5-2 ile devam edeceğini söylüyor. İşin sırrı 3-5-2 miydi? Terim ideali buldu mu? 1

2- Andone’nin sakatlanmasıyla, 3-5-2 için iki santrfora ihtiyacı olan Terim’in eli daha da daraldı. Falcao ve Andone’nin sağlık sorunları da varken Galatasaray gol sorununu çözebilir mi?

3- Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı zor da olsa yendi. Yanal, Emre ve Kruse’nin yokluğunda 4-3-3’e devam etti ama özellikle savunma dağınıklığı dikkat çekti. F.Bahçe bir seri yakalama ışığı veriyor mu?

4- Beşiktaş son 5 maçta 4. galibiyetini Denizli’ye karşı aldı, zirvenin sadece 3 puan gerisine yerleşti. Burak da döndü. Avrupa’ya da veda edildiği dikkate alınınca Avcı’nın talihi dönüyor mu?

5- Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne, Beşiktaş ve Trabzon da Avrupa Ligi’ne veda ettiler. Avcı ve Karaman rotasyon nedeniyle eleştirildiler. Eleştiriler haklı mı, yoksa hocaların tek çaresi bu mu?

6- A Milli Takım, bize hep ters gelen bir İzlanda ile karşılaşacak. Üstelik İzlanda bize karşı son kozunu oynayacak. Saha içi ve saha dışı faktörleri göz önüne alırsak, istediğimiz skoru alabilir miyiz?

CENGİZ SEMERCİOĞLU

TERiM’iN iDEAL KADROYU BULDUĞUNU SÖYLEMEK ZOR

1- Terim’in sorunu sistem değil oyuncu kalitesi. Tamam, Gaziantep’e karşı son 3 ayın en iyi futbolunu oynayıp 3 puan aldı, milli maç arasına moralli gitti ama bir sonraki Başakşehir maçında aynı kadro aynı dizilişle aynı başarı gelmeyebilir. O yüzden Terim’in idealini bulduğunu söylemek zor. Milli ara sonrasındaki Başakşehir ve Club Brugge maçları Terim’in en ciddi sınavları olacak. Terim bu sınavları geçemezse Galatasaray’da zor günler başlar.

BABEL, PASCAL’LA TWITTER’DA TUTUŞTUĞU KAVGAYI BIRAKIRSA...

2- Süper Lig her sezon G.Saray’ın forvetlerini tartıştığımız, sonunda kupayı Terim’in kaldırdığı bir oyundur! İşin şakası bir yana geçen sezon da Diagne’yi konuşuyorduk, onca olumsuzluğa rağmen Terim ipi göğüsledi. Bu sezon da aynısı olursa G.Saray’ın rakipleri kendilerini sorgulamalı. Falcao’dan sonra Andone’nin de olmayışı Terim’i çok zorlayacak. Elde var bir tek Babel. O da Pascal Nouma ile Twitter’da tutuştuğu kavgayı bırakırsa tabii!

ÜÇ BÜYÜKLERİN HİÇBİRİNİN UZUN SERİ YAKALAMA İHTİMALİ YOK

3- Bu sezon sadece F.Bahçe’nin değil üç büyüklerin hiçbirisinin uzun soluklu bir seri yakalama ihtimali yok. 11 hafta olmuş; F.Bahçe ve Beşiktaş’ın 3’er, G.Saray ve Trabzon’un 2’şer mağlubiyeti var. Ve bu pilav daha çok su kaldırır. Çünkü 3 büyüklerle Anadolu kulüpleri arasındaki futbol makası daraldı. İşin kötü tarafı Anadolu kulüplerinin futbol kalitesi artmadı, 3 büyükler düştüğü için makas daraldı. F.Bahçe’nin futbolu da diğerleri gibi tatsız.

AVCI’NIN TALİHİ DÖNDÜ AMA ÇARKIFELEK’TE iFLAS DA VAR!

4- Avcı için sezon sonunu görür mü görmez mi diye fal açılırken, aralarında bir de derbi galibiyetinin olduğu son 5 haftanın en başarılı takımı oldu Beşiktaş. Ligin ilk 8 takımı tampon tampona ilerliyor. Beşiktaş’la lider Sivas arasında sadece 3 puan var. Burak’ın da dönmesiyle Beşiktaş’ta işlerin yoluna girmeye başladığını söyleyebiliriz. Avrupa’ya da havlu attıktan sonra Avcı’nın şimdi tek konsantrasyonu lig. Avcı için talihin döndüğünü söyleyebiliriz ama çarkıfelek gibidir bu talih, her an iflas da gelebilir.

HİÇBİR KULÜP AVRUPA’DA BAŞARILI OLACAĞINA İNANMIYOR

5- Bana Türkiye’de bir hoca gösterin ve “Avrupa’da gruptan çıkmak mı yoksa Süper Lig’de şampiyonluk mu?” sorusuna “İlkini tercih ederim” yanıtını versin. Hiçbir hoca, hiçbir yönetim bu futbolla, bu kadrolarla Avrupa’da başarının geleceğine inanmıyor. Onun yerine Süper Lig’i kovalarım daha iyi diyorlar. Hatta bir adım ötesini söyleyeyim; Avrupa maçları bir yük olmaya başladı takımlarımız için... Bir an önce elenim de lige dönelim havası kafaların bir kenarında hep duruyor.

MİLLİ TAKIMIN KALİTESİ KULÜPLERİN BİR TIK ÜSTÜNDE

6- Şenol hoca dünkü basın toplantısında kalan iki maçımızda hedefin 6 puan olduğunu açıkladı. Hoş İzlanda karşısında 1 puan alsak bile bize yetecek. Türkiye bunu yapabilecek kadroya sahip. Milli takımın futbol kalitesi kulüplerimizden bir tık üzerinde. Bu noktaya kadar geldikten sonra Milli Takım oyuncularının bu işi perşembe günü bitireceğine inanıyorum.

HAFTANIN ENLERİ

HAFTANIN OLAYI: 15 YAŞINDAKi EMRE’NiN GOL ATMASI · HENÜZ 15 yaşındaki bir gencin Süper Lig’de oynayıp gol atması gerçekten takdir edilecek bir durum. Yürekten tebrik ediyor ve yolun açık olsun diyorum.

HAFTANIN TAKIMI: BAŞAKŞEHİR

Önce Avrupa Ligi’nde Wolfsberger’i, ardından Ankaragücü gibi büyük maçlarda iyi oynayan bir takımı yendiler.

TEKNİK DİREKTÖR: OKAN BURUK

Gerek Avrupa Ligi gerekse Süper Lig’de oynattığı futbolla büyük hedefler peşinde koştuğunu gösterdi.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: ZAFER GÖRGEN

19 yaşında Süper Lig’de ilk maçına çıkan gencecik bir kalecinin Antalya karşısındaki performansı inanılmazdı.

HAFTANIN HAKEMİ: CÜNEYT ÇAKIR

HANGİ maçta görev verilirse verilsin, soğukkanlı ve kendinden emin biçimde yönetmeye devam ediyor.



Pirlo'nun unutulmaz Juventus yılları;

GÜNTEKİN ONAY

G.SARAY’DA ASIL EKSiK OLAN ENERJi VE HIZDI

1- Galatasaray’da eksik olan 3’lü savunma veya 4’lü formasyon değil; dinamizm, enerji ve hızdı. Fatih Terim, daha çok isteyen, formanın değerini bilen, kazanma arzusuyla dolu bir oyuncu grubunu sahaya sürdü ve bu Gaziantep’te işe yaradı. Ancak kabul etmek gerekir ki Gaziantep takımı da şu ana kadar iyi sonuçlar alsa da ligin gücü kısıtlı ekiplerinden. Asıl Başakşehir, Brugge ve Trabzon maçları belirleyici olacak. BABEL VE

ADEM BÜYÜK DE SANTRFOR OYNAYABİLİR

2- Falcao’nun milli aradan sonrası dönmesi söz konusu olabilir. Aksi takdirde de enseyi karartacak bir durum yok. Babel ve Adem santrfor oynayabilen ve oynadıkları zaman da verimli olan futbolcular. Galatasaray’ın gol sorunu yavaş oyundan ziyade forvet arkası, orta saha oyuncularının skor yapmamasından kaynaklanıyor.

YANAL ÖNCELİKLE FİZİK VE TEMPO SORUNUNU ÇÖZMELİ

3- Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında iyi oynamadı ve 10 kişi oynayan rakibine az kalsın puan kaybediyordu. Mevcut oyun düzeninde Emre Belözoğlu ve Kruse önemli yer tutuyor. Ancak yine de sarı lacivertlilerin oyunu fiziğe ve tempoya dayalı. Biraz düşüş olumsuz görüntüyü de beraberinde getiriyor. Ersun Yanal, arka arkaya gelecek Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanları öncesinde bu sorunu çözmeli.

LJAJIC VE BURAK DA FORM TUTARSA BEŞiKTAŞ DURDURULAMAZ

4- Beşiktaş, ideal 11 ile bu sezon hiç maç oynamadı. Sakatlıklar, cezalar, formsuzluklar derken her hafta farklı bir arayış ile sahaya çıktı. Şu an için savunma 4’lüsü ve önlerindeki 2’li, ligin en olgun ve ne yaptığını bilen 6 oyuncusu. Karius da form tuttu. Son 5 maç sadece 1 gol yediler. Şayet Ljajiç ve Burak da kendi kalitelerini sahaya yansıtırsa Beşiktaş kolay kolay durdurulmaz.

AVRUPA LİGİ'NİN PROGRAMI KATILAN KULÜPLERİ ZORLUYOR

5- Cuma sabahının ilk saatlerinde Braga’da veya Krasnodar’da maçı tamamlayıp 5-6 saatlik bir seyahat sonrasında dönüp pazar akşamı aynı oyuncuları kullanmak onları tüketmek, sakatlığa davetiye çıkarmak olurdu. UEFA Avrupa Ligi’nin farklı bir durumu var. Maçlar perşembe gecesi oynanıyor ve araya seyahat de girince bu çok zorlayıcı bir duruma dönüşüyor. Teknik adamlar çalıştıkları kulübün çıkarlarını ve oyuncularının sağlığını gözetmek zorunda. Antalya-Braga-İstanbul. 8 günde 3 maç + binlerce km. seyahat. Bu durumda aynı oyuncuları kullanamazsınız.

İZLANDA MAÇINDA İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALIRIZ

6- İzlanda’ya kaybetsek dahi son maç Andorra’yı mağlup edersek yine gidiyoruz. Avantajımız çok büyük. Ancak tabii ki İzlanda’yı yenip Andorra’ya liderlik amaçlı turistik bir seyahat en ideali olur. İzlanda son dönemde ciddi ivme kaybetti. Milli takımımızın başında çok deneyimli bir teknik adam var. İyi bir seyirci desteğiyle ve savunma emniyetiyle oynayacağız. Sahadan istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum.

HAFTANIN ENLERİ

HAFTANIN OLAYI: HAKEMLERiN YETERSiZLiĞi

Özellikle de Beşiktaş-Denizlispor maçındaki son derece açık ve net hakem hatalarında VAR’ın devreye girmemesi gerçekten hayret edilecek bir durum.

HAFTANIN TAKIMI: TRABZONSPOR

Jose Sosa gibi tecrübeli bir yıldızı yokken, üstelik 10 kişi oynayıp lider Alanyaspor’u yenen Trabzonspor.

TEKNİK DİREKTÖR: RIZA ÇALIMBAY

Güçlü ve atak bir oyunla Konyaspor’u sahasına hapsederek 3 puanı aldı ve liderlik koltuğuna oturdu.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: EMRE DEMİR

15 yaşında bırakın gol atmayı Süper Lig’de oynamak bile başlı başına bir olay. Tarihin en genç golcüsü oldu.

HAFTANIN HAKEMi: YAŞAR KEMAL UĞURLU

İki takım için de büyük önem taşıyan Rizespor-Antalyaspor maçında gayet başarılı bir yönetim gösterdi.

UĞUR MELEKE: ÜNAL KARAMAN, TÜRK FUTBOLUNUN DON KİŞOT’U

YUNUS VE ATALAY GÖRÜNMEZ OLDULAR!

1- Terim bir şekilde ideali bulmak zorunda zira bu oyuncular, onun transferleri. Takımda Tudor’un getirdiği sadece 3 (mariano, Belhanda, Feghouli), Fatih terim’in transfer ettiği 18 oyuncu var. Ve terim sık sık bütün takımın değiştirebileceğini söylüyor. Bu hafta Kayseri, 17’lik Nurettin ve 15’lik emre’den faydalandı. Oysa 2000 doğumlu Yunus Akgün ve Atalay, terim için görünmezler.

G.SARAY’IN SANTRFORLARI İKİLİ OYNAMAYA MÜSAİT

2- Galatasaray’ın elindeki santrforlar ikili oynamaya uygun görünüyor: Adem zaten oyun kurucu santrfor tipi. Babel, Hollanda’da benzer bir rol oynuyor. Falcao, Monaco’da mbappe-Jovetic ve germain’le onlarca defa 4-4-2’de oynadı. Dolaşmayı ve oynatmayı sever. Andone’nin sakatlığı elbette can sıkıcı ama Gaziantep maçında bulunan formül, Galatasaray’ın tüm santrforlarını daha rahat ettirebilir. Çünkü hiçbiri pivotal rolde stoperlerden dayak yiyerek muvaffak olamadılar.

ZANKA VE SERDAR TEK ÇALIMDA GEÇİLİYOR

3- Bir kamikaze maçıydı. Kasımpaşa ligin en çok şut çeken ve kalesinde en çok şut fırsatı veren takımlarından. F.Bahçe’ye karşı da ligin genelinde ne oynuyorlarsa aynen onu oynadılar. Bu da F.Bahçe’nin savunma zafiyetlerini ortaya çıkardı: Zanka-serdar’ın orta saha çizgisine kadar çıkıp, tek çalımda çaresiz kalmaları tehlike sinyali. Koita iki kez orta sahada tek çalımla F.Bahçe yarı sahasında yapayalnız kaldı. Yanal, savunmadaki bu görüntüyü düzeltemezse işleri kolay olmayabilir.

AVCI’NIN SAMİMİ BİR AVRUPA HEDEFİ YOKTU

4- Artık Abdullah Avcı’nın arzu ettiği ortam oluştu. Başakşehir’de de son 3 sezonu böyleydi: Avrupa’daki üçüncü-dördüncü maça kadar sıkıntı yaşıyor, hem samimi bir Avrupa hedefi yok, hem de ‘mış gibi’ yapmak zorunda kalıyor. Ama 4’üncü maçta Başakşehir’in (şimdi de Beşiktaş’ın) iddiasını tüketince artık tek hedefi olan turnuvaya, Süper Lig’e odaklanıyor. 2 yıl önce Kasım’da hedefleri Bayern Münih’lere çevirmiş Beşiktaş’ı, bugün hedefi Denizlispor olan Beşiktaş’a dönüştürdü Avcı. Dilediği atmosfere artık sahip.

KRASNODAR MAÇINDAKi KARAMAN’I YADIRGADIM

5- Rusya’da Krasnodar’a karşı Trabzonspor’un santrforu olan muhammet Akpınar, bu pazarı nerede geçirdi takip ettiniz mi? U19 Ligi’ne geri dönmüştü genç santrfor. Ünal Karaman Türk futbolunun Don Kişot’u. Ben onu diğerleriyle aynı kefeye koymam. Uğurcan’la Hüseyin’i bir F.Bahçe maçında korkmadan 11’e koyarak kazandırdı Türk futboluna. Ancak Krasnodar tercihlerini yadırgadım. Hedefsiz bir maçı yakıştıramadım Karaman’a.

İZLANDA KARŞILAŞMASI, PUAN MAÇINDAN FAZLASI

6- Eğer bu noktadan Euro 2020’ye gitmemeyi başarırsak, Türk futbol tarihinin en skandal sonucuna imza atmış oluruz. İzlanda’ya yenilsek dahi, Andorra’da kazanarak bileti alacağımıza eminim. Ancak İzlanda’yla içeride oynayacağımız müsabaka, bence bir puan maçından fazlası. İlk maçta iki duran toptan çok basit iki klişe İzlanda golü yemiştik. Bu maç, rakip analizi yapıp yapmadığımızı gösterecek bize.

HAFTANIN ENLERi:

HAFTANIN OLAYI: LiGDEKi 3 PUANLIK MARJ

Süper Lig’in 12’nci haftasına 8 takımın liderlik umuduyla giriyor olması harika değil mi? Rekabetçiliğimiz bu sezon tam anlamıyla zirve yapmış durumda.

HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY

Yeni dizilişleriyle belki de bu sezonun en düzgün 45 dakikasını oynadılar. Bir geri dönüş noktası olabilir bu.

TEKNiK DiREKTÖR: OKAN BURUK

Son 50 günde 10’uncu resmi maçından da yenilgisiz, başı dik ayrılıyor. Hem de hep aslarını oynatarak.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: ZAFER GÖRGEN

Rizespor'un 2. kalecisi Tarık’ın kırmızı kart görmesiyle görev alan 19 yaşındaki zafer’in hikayesi muazzam...

HAFTANIN HAKEMi: ALİ PALABIYIK

Uzun süredir hasret kaldığımız ‘bütün kritik kararları doğru’ hakem performansıyla yüz güldürdü.

MEHMET ARSLAN: TARAFTAR AVCI'NIN YANINDA OLMALIYDI

2000’LERiN G.SARAY’I GiBi

1- Galatasaray'daki bu dönüşüm bana 2000’li yılları hatırlattı. O dönemde Chelsea’den beş gol yani G.Saray UEFA Kupası’nı kazanmış ve ligde de şampiyon olmuştu. Benzer bir dönüşümün izlerini görmedim değil. Taktiksel açıdan yorumlamıyorum ben bu dönüşümü. Bu tamamen ruhsal bir dönüşüm. Eğer bu futbol gelişerek devam ederse G.Saray ligin en büyük favorilerinden birine dönüşür.

ANDONE YOKSA RYAN BABEL VAR

2- Evet gerçekten büyük bir talihsizlik ama teknik adam tam da işte burada devreye girmiyor mu? terim’in elinde çok derin bir kadro ve alternatif isimler var. Hatırlayın Babel’i; Beşiktaş’ta çoğu zaman golcü olarak oynamıştı. Şimdi hem terim’in teknik direktörlüğünü hem de alternatif oyuncuların performansını gösterme zamanı.

G.SARAY VE F.BAHÇE ŞU AN ZiRVEDE OLMALIYDI

3- Ligin zirvesine bakıyorsunuz Sivasspor var. Sürpriz mi? Evet sürpriz. Ellerinde çok daha derin ve kaliteli kadro olan teknik adamlar ki bunu ersun Yanal da dahil şu ana kadar bu farkı sahaya yansıtacak bir futbol ortaya koyamadı. F.Bahçe kimi maçlarda parladı, kimi maçlarda söndü. İstikrarlı bir ivme yakalayamadı. Ben zirvede oluşan tablonun da, sahadaki futbolun da Türkiye’deki teknik adamların yeterliliği konusunda ciddi soru işaretleri oluşturduğunu düşünüyorum. Harcanan para ve yapılan transfer

lere baktığımızda şu anda G.Saray ve F.Bahçe’nin zirvede ve açık ara önde olması gerekiyordu. Eğer bu tabloya yansımıyorsa ersun Yanal ve Fatih terim kendini sorgulamalı.

AVCI GİBİLER FUTBOLUMUZUN TALİHİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

4- AYNI şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklenir mi? Türkiye’de futbol deyince ne yazık ki böyle bir beklenti içine giriyoruz. Beşiktaş; F.Bahçe ve G.Saray’a göre kadro olarak daha geride. Bu dezavantajı avantaja dönüştürecek şey de teknik adamın becerisiyle takımın taktik ve fiziksel olarak gelişmesi. Bunun için teknik adama destek verip takımın yanında durmanız gerekiyor. Beşiktaş taraftarı ne yazık ki bunun tam tersini yaptı. Avcı gibi teknik adamlar Türk futbolunun talihini değiştirebilecek isimler.

BELKi DE YABANCI HOCALARA DÖNÜŞ YAPMALIYIZ

5- Geçtiğimiz hafta sevgili Şansal Büyüka ile birlikteydim. Çok tartışmamız gereken bir konu attı ortaya. Ondan rol çalmak istemiyorum ama altını çizmeden de geçemeyeceğim; evet Şansal ağabey, Türk teknik direktörlerin ne kadar çalıştığı, kendilerini nasıl geliştirdiği sorgulanmalı ve belki de yabancı hocalara dönüş yapmalıyız senin dediğin gibi.

TÜRK MiLLi TAKIMI EURO 2020’YE GİTTİ BiLE

6- İzlanda’dan alamasak bile Andorra’dan galibiyet alabilecek güce sahibiz. Ben ‘türk milli takımı 2020’ye gitti bile’ diyorum.

HAFTANIN ENLERi:

HAFTANIN OLAYI: EMRE VE ZAFER’iN DOĞUŞU

Kayseri’nin 15 yaşındaki santrforu emre Demir şık bir gol atarken, Rize’nin 19 yaşındaki kalecisi zafer, harika kurtarışlar yapıp gol yemedi.

HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY

Sarı kırmızılı taraftarların uzun süredir hasretini çektiği takım nihayet Gaziantep deplasmanında sahneye çıktı.

TEKNiK DiREKTÖR: OKAN BURUK

Sadece ligde değil, diğer takımların anlaşılmaz biçimde 2. plana attığı Avrupa Ligi’nde de gayet başarılı.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: ENZO CRIVELLI

Uyum sorununu aşan Fransız futbolcu, Ankaragücü karşısında usta işi iki gol kaydetti.

HAFTANIN HAKEMi: CÜNEYT ÇAKIR

Hakemlik yeteneğini, olağanüstü tecrübesiyle birleştirip yine harika bir yönetim gösterdi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!