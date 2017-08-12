Terim ve Hagi Bodrum'da bir arada

Galatasaray'ın eski teknik direktörleri ve aynı zamanda kulübün efsane isimleri Hagi ve Fatih Terim, Terim'in Bodrum'daki evinde görüntülendi.
Romanya Ligi'nde Viitorul'u çalıştıran Hagi, takımının Cuma günü oynadığı maçın ardından Türkiye'ye gelerek Fatih Terim ile görüştü.
Galatasaray'da Fatih Terim geri dönüyor mu?
Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılan Fatih Terim'in, Bodrum'daki evinde Hagi ile bir araya gelmesi akıllarda soru işareti bıraktı. Romanya'da Viitorul takımını çalıştıran Hagi'nin, Terim'i ziyaret etmesi sosyal medyada acaba mı? sorularını akıllara getirdi.
Öte yandan Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğü yaptığı Viitorul Constanta, 11 Ağustos Cuma günü ligde Timisoara ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. (futbol arena)