"Terim varsa gelmem" dedi mi? Mehmet Ağar Arda Turan ile arasındaki diyaloğu açıkladı

Bloomberg HT kanalında açıklamalarda bulunan Ağar’ın açıklamaları şu şekilde:

“Galatasaray, Arda’yı kucaklamalıdır”

Arda bizim bir evladımız. Galatasaray’da altyapıdan yetişmiş, hepimizin gözü gibi koruması gereken bir adam. Bir moral bozukluğu olabilir dedim. Bir evlat gibi severim. Bize jestler yapan bir çocuktur. Acaba orda ne yapıyorsun, nasıl oynamıyorsun diye sordum. 4 kilo verdim, gittim adam almıyor beni. Oynamam da lazım. Sana bir tavsiyem var. Gönlüm Galatasaray’da oynamandır. Arda futbolu Galatasaray’da bırakacaktır. Öyle de olacaktır. Burada başka görevler üstlenecektir.



Arda Turan ile konuşması hakkında…

Büyük camialara transfer olanların, ileri yaşamlarında ne tür sıkıntılara girdiğini biliyoruz. İsim verip kimseyi rencide etmek istemiyorum. Yanlış tercihleri ömür boyur karşılarına çıktı.Bunu izah ettim. Onu anlattım. Gayet tatlı bir konuşma geçti. Galatasaray, Arda’yı kucaklamalıdır.

“Terim varsa ben gelmem” dedi mi?

Fatih Terim varsa ben gelmem gibi bir lafı yok. Öyle şey olur mu? Arda, terbiyesiz değildir. Öyle bir lafı olsa, yakışık almayacağını kendisine ifade ederim.