Terim, Tudor'un gerisinde kaldı!
Galatasaray Fatih Terim döneminde sezonun ikinci yarısına istediği gibi başlayamadı. Deplasmanda önce Sivasspor karşısında 2-1 ardından Kasımpaşa karşısında yine 2-1 kaybeden Galatasaray ilk 5 haftada 9 puan alabildi. Fikstür avantajı olduğu iddia edilen Galatasaray, sezonun ilk yarısında aynı rakipler karşısında 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puan toplamıştı
Igor Tudor (13 puan)
Kayserispor 4-1
Osmanlıspor 3-1 (d)
Sivasspor 3-0
Antalyaspor 1-1 (d)
Kasımpaşa 2-0
FatihTerim (9 puan)
Kayserispor 3-1 (d)
Osmanlıspor 2-0
Sivasspor 1-2 (d)
Antalyaspor 3-0
Kasımpaşa 1-2 (d)
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